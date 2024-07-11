Как курс тенге может повлиять на решение Нацбанка по базовой ставке

Какое решение по базовой ставке может принять Национальный банк РК в июле. И как на это может повлиять ослабнувший курс тенге и другие факторы, в материале Zakon.kz.

В пятницу, 12 июля 2024 года, Национальный банк РК примет очередное решение по базовой ставке. Отметим, что на прошлом заседании в конце мая ставка была снижена до 14,5% годовых с коридором +/– 1 процентный пункт. Какое решение может быть принято на этот раз, спрогнозировали эксперты финрынка.

Курс тенге как причина для сохранения ставки

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов полагает, что с большей долей вероятности Нацбанк оставит базовую ставку на текущем уровне.

"За последний месяц мы увидели возврат тенге к своему рыночному курсу, что вероятнее всего усилит проинфляционное давление, то есть можно ожидать легкого ускорения инфляции. Поэтому снижение ставки вместе с таким ослаблением курса может, конечно, повлиять на более быстрое ускорение инфляции". Расул Рысмамбетов

Спикер полагает, что Нацбанку в сложившихся условиях потребуется время, чтобы понаблюдать за ценами, прежде, чем принять решение о дальнейшем снижении.

Рост потребцен в пользу снижения ставки

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов отметил, что, по результатам июльского опроса АФК, 71% респондентов ожидают снижения базовой ставки до 14–14,25% годовых.

"Таким образом, большинство экспертов ожидает продолжения осторожного снижения ставки. В пользу дальнейшего улучшения денежно–кредитных условий выступает умеренный рост потребительских цен в стране, высокое значение реальной ставки в экономике (6,1% – рекордный уровень за последние 9 лет), преимущественно дезинфляционный внешний фон, а также слабый рост ВВП (3,8% в первом квартале года при целевом показателе в 6%)". Рамазан Досов

Однако более быструю нормализацию монетарных условий сдерживают такие проинфляционные факторы как ослабление нацвалюты, серьезное ухудшение бюджетного баланса, высокие инфляционные ожидания и продолжающиеся реформы в сфере ЖКУ, добавил Рамазан Досов.

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев также ожидает возможного снижения ставки на 25 процентных пунктов, до 14,25%. При этом, по его мнению базовую ставку вполне можно снизить минимум на 50 процентных пунктов – до 14%.

"Этому благоволит замедление инфляции в годовом выражении до 8,4%, а значит, реальная ставка (номинальная минус инфляция) в Казахстане уже равна 6,1%. Это весьма высокий показатель, ведь исторически базовая ставка у нас находилась на 3–4% выше уровня инфляции и эти уровни Нацбанк считает равновесными". Мурат Кастаев

В то же время, в связи с наличием проинфляционных факторов, таких как высокий уровень госрасходов, рост тарифов на ЖКХ и топливо, разгон потребительского кредитования, настолько резко базовую ставку снижать нельзя.

"Без учета решения по базовой ставке в пятницу, у Нацбанка остается еще 3 пересмотра базовой ставки до конца года. На мой взгляд, в втором полугодии Нацбанку стоит снижать ставку более агрессивно и к концу года довести ее до 13%". Мурат Кастаев

По его оценкам, снижение базовой ставки поможет также поддержать экономический рост, стимулировать кредитование и расширить налогооблагаемую базу и доходы бюджета. С другой стороны, снижение ставки ведет к сокращению процентных платежей по, что в свою очередь может помочь балансировке бюджета.

Эксперт отметил, что растущий курс доллара прямого влияния на базовую ставку не оказывает. Так как на данный момент курс доллара является рыночным, и находится в пределах уровней, запланированных в госбюджете.