Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 12 июля 2024 года (на 10:45 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,26 тенге, евро – 514,48 тенге, рубля – 5,43 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 478 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 510 тенге, продажи – 516 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,47 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472,5 тенге, продажи – 475,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 517,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,29 тенге, продажи – 5,41 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 517 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,38 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также БРК предоставит частичное гарантирование по кредитам предпринимателей В каких городах Казахстана наиболее дешевые стройматериалы Как курс тенге может повлиять на решение Нацбанка по базовой ставке

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