Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 июля

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 10:46 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 12 июля 2024 года (на 10:45 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,26 тенге, евро – 514,48 тенге, рубля – 5,43 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 478 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 510 тенге, продажи – 516 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,47 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472,5 тенге, продажи – 475,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 517,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,29 тенге, продажи – 5,41 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 517 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,38 тенге.

Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Читайте также

Тенге, деньги, Казахстан
БРК предоставит частичное гарантирование по кредитам предпринимателей
стройматериалы, цены
В каких городах Казахстана наиболее дешевые стройматериалы
базовая ставка, прогноз, процент
Как курс тенге может повлиять на решение Нацбанка по базовой ставке
Лариса Черненко
Казахстан 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: