Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 16 октября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,42 тенге, евро – 531,39 тенге, рубля – 5,04 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 537 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,13 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 491,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 531,5 тенге, продажи – 536 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,15 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 491 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 535 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,07 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Сезонный фактор: как морковь и картофель борются с инфляцией в Казахстане Какие продукты подешевели в Казахстане по итогам сентября Какие иностранные банки откроют свои филиалы в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: