Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,42 тенге, евро – 531,39 тенге, рубля – 5,04 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 537 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,13 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 491,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 531,5 тенге, продажи – 536 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,15 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 491 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,07 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.