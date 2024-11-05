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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 ноября

Обмен валют, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 11:20 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 5 ноября 2024 года (на 11:20 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,36 тенге, евро – 533,45 тенге, рубля – 4,99 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 534 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 488,3 тенге, продажи – 490,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 530,5 тенге, продажи – 534,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,05 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 489,3 тенге, продажи – 490,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 531 тенге, продажи – 534 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,01 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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