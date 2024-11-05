Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 5 ноября 2024 года (на 11:20 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,36 тенге, евро – 533,45 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 534 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 488,3 тенге, продажи – 490,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 530,5 тенге, продажи – 534,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,05 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 489,3 тенге, продажи – 490,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 531 тенге, продажи – 534 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,01 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Halyk в полном объеме вернул госпомощь, полученную Казкоммерцбанком в 2015 году Индекс деловой активности в Казахстане снижается второй месяц подряд В Минфине пояснили насчет выплаты премий государственным служащим

Следите за новостями zakon.kz в: