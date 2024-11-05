Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,36 тенге, евро – 533,45 тенге, рубля – 4,99 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 488,3 тенге, продажи – 490,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 530,5 тенге, продажи – 534,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,05 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 489,3 тенге, продажи – 490,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 531 тенге, продажи – 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,01 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.