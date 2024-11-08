Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 492,22 тенге, евро – 529,38 тенге, рубля – 5,03 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 533 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,07 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 491,3 тенге, продажи – 493,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 529,5 тенге, продажи – 533,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 491,5 тенге, продажи – 492,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 529 тенге, продажи – 532 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,03 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.