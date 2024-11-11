Уровень безработицы в Казахстане почти вдвое выше, чем в России

Численность безработных в Республике Казахстан составляет 451 тыс. человек. При этом доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой составила 6,5%. По уровню безработных РК – на втором месте в рамках ЕАЭС после Армении, сообщает Zakon.kz.

По последним имеющимся данным (в соответствии с методологией МОТ) уровень безработицы по ЕАЭС составил 3% от численности рабочей силы. В том числе:

в Армении – 13,8%,

в Беларуси – 2,9%,

в Казахстане – 4,7%,

в Кыргызстане – 4,1%,

в России – 2,6%.

Как сообщает Евразийская экономическая комиссия, численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах – членах ЕАЭС на конец сентября 2024 года составила 737,7 тысячи человек.

Фото: eec.eaeunion.org

Данные ЕЭК по Казахстану подтверждает Бюро национальной статистики АСПиР РК и делает уточнение.

В различных сферах экономики Казахстана заняты 9,2 млн человек, из них по найму работает 7 млн человек (75,9% от общего числа занятых в экономике), являются самостоятельно занятыми – 2,2 млн человек (24,1% от общего числа занятых в экономике).

Наибольшая доля занятых в РК наблюдается в сфере

торговли (16,8%),

образования (13%),

промышленности (12,6%),

сельского хозяйства (11,5%).

По прогнозу Еnbek.kz, в течение 2024 года количество заявленных на электронной бирже труда составит от 1,15 до 1,3 млн единиц. Наибольшее количество вакансий в 2024 году ожидается:

в Алматы — 125 тыс. человек,

Костанайской области — 117 тыс. человек,

Астане — 97 тыс. человек,

Карагандинской области — 88 тыс. человек,

Туркестанской области — 87 тыс. человек.

Больше всего в Казахстане требуется специалистов-прогфессионалов (31%), техников (10,4%), рабочих промышленности, строительства, транспорта (12%), операторов производственного оборудования, сборщиков и водителей (10,5%).

Ранее мы рассказали, что по прогнозу Минтруда, к 2030 году 37% рабочей силы в Казахстане будут представлять люди из поколения Z.