Казахстан стал лидером по иностранным инвестициям в Центральной Азии

Казахстан привлек $15,7 млрд в новые проекты и вышел в лидеры по привлеченным инвестициям в Центральной Азии и странам Закавказья, сообщает Zakon.kz.

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) при ООН опубликовала доклад об инвестициях в 2024 году. Согласно докладу, прирост инвестиций в Казахстан составил 88% по сравнению с 2023 годом.

Точный объем инвестиций в Казахстан будет подсчитан позже, однако, известно, что на начало 2024 года Kazakh Invest сопровождал 200 проектов на 27,3 млрд долларов и 40 проектов с иностранным участием были запущены в течение года.

Далее по темпу роста инвестиций расположились такие страны:

Узбекистан – $4 млрд (- 49%)

Кыргызстан – $2,1 млрд (+310%)

Азербайджан – $1,2 млрд (+1%)

Туркменистан – $339 млн

Грузия – $126 млн

Армения – $67 млн

В докладе отмечено, что инвестиционный климат региона демонстрирует устойчивое стремление международных компаний диверсифицировать свои стратегии и поддерживать проекты в таких ключевых направлениях, как зеленая энергия, цифровизация и технологические инновации.

"В этом контексте особенно важна проактивная работа инвестиционных агентств и профильных министерств. Успех новых направлений зависит не только от создания благоприятной политики, но и от поддержки инвесторов на всех этапах, включая постинвестиционное сопровождение", — отмечается в докладе.

Кстати говоря, на Казахстан приходится больше половины всех взаимных инвестиции в странах ЕАЭС. Об этом сообщает в своем отчете Евразийская экономическая комиссия. В первом полугодии этот показатель вырос на 58% и достиг $1,036 млрд. Источником почти 80% инвестиций внутри ЕАЭС является Российская Федерация. Преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были инвестиции в капитал компаний и акции инвестиционных фондов.

Ранее мы сообщили, что по внутренним инвестициям предприятий в Казахстане лидером стала Карагандинская область.