Казахстан планирует привлечь крупный займ на проведение интернета в селах

Министерство финансов разработало проект закона "О ратификации Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным Банком реконструкции и развития", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает выделение Казахстану займа Международного Банка реконструкции и развития в сумме 13 083 100 000 японских иен (порядка 83,6 млн долларов) со сроком погашения 12 лет, включая льготный период до 15 апреля 2028 года.

Японская иена равна 3,33 тенге.

Эти средства планируется направить на финансирование Проекта ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 февраля.

Цель проекта – обеспечение доступа жителей сельских населенных пунктов к высококачественной и устойчивой к изменению климата инфраструктуре широкополосной связи в отдельных необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых районах страны.



