Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 7 февраля 2025 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,31 тенге, евро – 533,96 тенге, рубля – 5,3 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 520 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 540 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,22 тенге, продажи – 5,32 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 514,3 тенге, продажи – 516,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 533,5 тенге, продажи – 537,50 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге. Шымкент Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 512,5 тенге, продажи – 515,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 539 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,28 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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