Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,31 тенге, евро – 533,96 тенге, рубля – 5,3 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 520 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,22 тенге, продажи – 5,32 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 514,3 тенге, продажи – 516,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 533,5 тенге, продажи – 537,50 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Шымкент
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 512,5 тенге, продажи – 515,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,28 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.