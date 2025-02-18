Страховая группа "НОМАД" укрепляет позиции: уставный капитал увеличен на 15,5 млрд тенге

Уставный капитал двух компаний Страховой группы "НОМАД" – Страховой компании Nomad Insurance и Компании по страхованию жизни Nomad Life – увеличен на 15,5 млрд тенге.

В результате вливания увеличение капитала Nomad Insurance составило 5 млрд тенге, капитал Nomad Life увеличился на 10,5 млрд тенге.





"Увеличение уставного капитала – это не просто инвестиция в будущее наших компаний, но и подтверждение нашей приверженности высоким стандартам надежности и качества обслуживания. Это подтверждает стремление Страховой группы "НОМАД" к дальнейшему развитию и укреплению своих позиций на рынке страховых услуг, а также к обеспечению высокого уровня надежности и доверия со стороны клиентов и партнеров", – отметил акционер страховой группы "НОМАД" Алмас Мынбаев.

Это стратегическое решение направлено на укрепление финансовой устойчивости группы и расширение ее возможностей. Дополнительные средства позволят повысить уровень собственного удержания рисков, усилить позиции на текущих рынках и продолжить расширение географии деятельности на международном уровне.

Страховая группа "НОМАД" известна своей гибкой и продуманной системой перестраховочной защиты портфеля договоров, что обеспечивает высокую финансовую устойчивость.

По состоянию на 1 января 2025 года активы Страховой группы составили 482,9 млрд тенге, резервы – 385 млрд тенге, собственный капитал – 51,4 млрд тенге. По итогам 2024 года Страховая группа "НОМАД" собрала 300 млрд тенге страховых премий, более чем на 67% больше показателя предыдущего года, что позволило занять по итогам 2024 года второе место среди страховых групп (суммарно компании по общему страхованию и компании по страхованию жизни) Казахстана.