#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Финансы

Страховая группа "НОМАД" укрепляет позиции: уставный капитал увеличен на 15,5 млрд тенге

Укрепляет позиции: уставный капитал увеличен на 15,5 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 11:00 Фото: пресс-служба Nomad Life
Уставный капитал двух компаний Страховой группы "НОМАД" – Страховой компании Nomad Insurance и Компании по страхованию жизни Nomad Life – увеличен на 15,5 млрд тенге.

В результате вливания увеличение капитала Nomad Insurance составило 5 млрд тенге, капитал Nomad Life увеличился на 10,5 млрд тенге.


"Увеличение уставного капитала – это не просто инвестиция в будущее наших компаний, но и подтверждение нашей приверженности высоким стандартам надежности и качества обслуживания. Это подтверждает стремление Страховой группы "НОМАД" к дальнейшему развитию и укреплению своих позиций на рынке страховых услуг, а также к обеспечению высокого уровня надежности и доверия со стороны клиентов и партнеров", – отметил акционер страховой группы "НОМАД" Алмас Мынбаев.

Это стратегическое решение направлено на укрепление финансовой устойчивости группы и расширение ее возможностей. Дополнительные средства позволят повысить уровень собственного удержания рисков, усилить позиции на текущих рынках и продолжить расширение географии деятельности на международном уровне.

Страховая группа "НОМАД" известна своей гибкой и продуманной системой перестраховочной защиты портфеля договоров, что обеспечивает высокую финансовую устойчивость.

По состоянию на 1 января 2025 года активы Страховой группы составили 482,9 млрд тенге, резервы – 385 млрд тенге, собственный капитал – 51,4 млрд тенге. По итогам 2024 года Страховая группа "НОМАД" собрала 300 млрд тенге страховых премий, более чем на 67% больше показателя предыдущего года, что позволило занять по итогам 2024 года второе место среди страховых групп (суммарно компании по общему страхованию и компании по страхованию жизни) Казахстана.

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Более 16 млрд тенге потерял госбюджет из-за переписывания школьных учебников
Финансы
11:42, Сегодня
Более 16 млрд тенге потерял госбюджет из-за переписывания школьных учебников
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 февраля
Финансы
11:10, Сегодня
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 февраля
"Золотая подушка" Казахстана: как рост резервов в золоте спасает международные резервы страны
Финансы
11:05, Сегодня
"Золотая подушка" Казахстана: как рост резервов в золоте спасает международные резервы страны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: