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Финансы

Тест: Хорошо ли вы знаете валюты стран мира?

Тест: Хорошо ли вы знаете валюты стран мира?, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 15:17 Фото: freepik
В мире насчитывается 159 валют, и часть из них используются в нескольких странах. Денежная единица считается важным показателем экономики и финансовой стабильности страны. Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете валюты стран мира.

Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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