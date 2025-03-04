Тест: Хорошо ли вы знаете валюты стран мира?
Фото: freepik
В мире насчитывается 159 валют, и часть из них используются в нескольких странах. Денежная единица считается важным показателем экономики и финансовой стабильности страны. Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете валюты стран мира.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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