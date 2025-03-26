Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,83 тенге, евро – 545,37 тенге, рубля – 5,95.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 499,02 тенге, продажи – 505,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 540,1 тенге, продажи – 547,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,72 тенге, продажи – 5,92 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 501,35 тенге, продажи – 503,57 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 540,97 тенге, продажи – 546,60 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,76 тенге, продажи – 5,91 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 501,40 тенге, продажи – 504,42 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 542,18 тенге, продажи – 547,02 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 5,86 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.