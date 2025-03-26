Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 марта

Фото: freepik

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 26 марта 2025 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,83 тенге, евро – 545,37 тенге, рубля – 5,95. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 499,02 тенге, продажи – 505,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 540,1 тенге, продажи – 547,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,72 тенге, продажи – 5,92 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 501,35 тенге, продажи – 503,57 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 540,97 тенге, продажи – 546,60 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,76 тенге, продажи – 5,91 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 501,40 тенге, продажи – 504,42 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 542,18 тенге, продажи – 547,02 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 5,86 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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