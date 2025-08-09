#АЭС в Казахстане
Финансы

Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 9 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 14:06 Фото: freepik
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 9 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,49 тенге, евро – 627,7 тенге, рубля – 6,75 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

537,74 тенге – на покупку, 544,74 тенге – на продажу.

Курс евро:

623,61 тенге – на покупку, 633,61 тенге – на продажу.

Курс рубля:

6,68 тенге – на покупку, 6,79 тенге – на продажу.

Алматы

Курс доллара:

540,09 тенге – на покупку, 542,23 тенге – на продажу.

Курс евро:

627,87 тенге – на покупку, 632,35 тенге – на продажу.

Курс рубля:

6,64 тенге – на покупку, 6,75 тенге – на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

539,80 тенге – на покупку, 542,80 тенге – на продажу.

Курс евро:

624,09 тенге – на покупку, 629,77 тенге – на продажу.

Курс рубля:

6,66 тенге – на покупку, 6,73 тенге – на продажу.

Андрей Дюсупов
