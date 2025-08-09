Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 9 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,49 тенге, евро – 627,7 тенге, рубля – 6,75 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
537,74 тенге – на покупку, 544,74 тенге – на продажу.
Курс евро:
623,61 тенге – на покупку, 633,61 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,68 тенге – на покупку, 6,79 тенге – на продажу.
Алматы
Курс доллара:
540,09 тенге – на покупку, 542,23 тенге – на продажу.
Курс евро:
627,87 тенге – на покупку, 632,35 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,64 тенге – на покупку, 6,75 тенге – на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
539,80 тенге – на покупку, 542,80 тенге – на продажу.
Курс евро:
624,09 тенге – на покупку, 629,77 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,66 тенге – на покупку, 6,73 тенге – на продажу.