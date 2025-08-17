Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 17 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,87 тенге, евро – 632,01 тенге, рубля – 6,78 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
537,71 тенге – на покупку, 544,67 тенге – на продажу.
Курс евро:
625,73 тенге – на покупку, 635,73 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,72 тенге – на покупку, 6,83 тенге – на продажу.
Алматы
Курс доллара:
540,63 тенге – на покупку, 542,64 тенге – на продажу.
Курс евро:
629,59 тенге – на покупку, 633,86 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,65 тенге – на покупку, 6,77 тенге – на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
539,38 тенге – на покупку, 542,38 тенге – на продажу.
Курс евро:
628,05 тенге – на покупку, 633,86 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,69 тенге – на покупку, 6,74 тенге – на продажу.