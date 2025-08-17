#АЭС в Казахстане
Финансы

Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 17 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 14:25 Фото: freepik
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 17 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,87 тенге, евро – 632,01 тенге, рубля – 6,78 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

537,71 тенге – на покупку, 544,67 тенге – на продажу.

Курс евро:

625,73 тенге – на покупку, 635,73 тенге – на продажу.

Курс рубля:

6,72 тенге – на покупку, 6,83 тенге – на продажу.

Алматы

Курс доллара:

540,63 тенге – на покупку, 542,64 тенге – на продажу.

Курс евро:

629,59 тенге – на покупку, 633,86 тенге – на продажу.

Курс рубля:

6,65 тенге – на покупку, 6,77 тенге – на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

539,38 тенге – на покупку, 542,38 тенге – на продажу.

Курс евро:

628,05 тенге – на покупку, 633,86 тенге – на продажу.

Курс рубля:

6,69 тенге – на покупку, 6,74 тенге – на продажу.

Андрей Дюсупов
