Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 16 августа

Фото: freepik

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 16 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,87 тенге, евро – 632,01 тенге, рубля – 6,78 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 537,77 тенге – на покупку, 544,74 тенге – на продажу. Курс евро: 624,18 тенге – на покупку, 635,70 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,72 тенге – на покупку, 6,83 тенге – на продажу. Алматы Курс доллара: 539,74 тенге – на покупку, 541,70 тенге – на продажу. Курс евро: 629,47 тенге – на покупку, 634,00 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,66 тенге – на покупку, 6,77 тенге – на продажу. Шымкент Курс доллара: 539,78 тенге – на покупку, 542,78 тенге – на продажу. Курс евро: 628,04 тенге – на покупку, 633,65 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,69 тенге – на покупку, 6,75 тенге – на продажу.

