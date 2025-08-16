Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 16 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,87 тенге, евро – 632,01 тенге, рубля – 6,78 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
537,77 тенге – на покупку, 544,74 тенге – на продажу.
Курс евро:
624,18 тенге – на покупку, 635,70 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,72 тенге – на покупку, 6,83 тенге – на продажу.
Алматы
Курс доллара:
539,74 тенге – на покупку, 541,70 тенге – на продажу.
Курс евро:
629,47 тенге – на покупку, 634,00 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,66 тенге – на покупку, 6,77 тенге – на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
539,78 тенге – на покупку, 542,78 тенге – на продажу.
Курс евро:
628,04 тенге – на покупку, 633,65 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,69 тенге – на покупку, 6,75 тенге – на продажу.