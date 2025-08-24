Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 24 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,34 тенге, евро – 623,05 тенге, рубля – 6,65 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
534,41 тенге – на покупку, 541,39 тенге – на продажу.
Курс евро:
621,34 тенге – на покупку, 631,32 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,60 тенге – на покупку, 6,70 тенге – на продажу.
Алматы
Курс доллара:
537,52 тенге – на покупку, 539,38 тенге – на продажу.
Курс евро:
625,12 тенге – на покупку, 629,39 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,58 тенге – на покупку, 6,69 тенге – на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
536,26 тенге – на покупку, 539,26 тенге – на продажу.
Курс евро:
623,47 тенге – на покупку, 629,47 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,60 тенге – на покупку, 6,66 тенге – на продажу.