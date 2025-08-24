Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 24 августа

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 24 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,34 тенге, евро – 623,05 тенге, рубля – 6,65 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 534,41 тенге – на покупку, 541,39 тенге – на продажу. Курс евро: 621,34 тенге – на покупку, 631,32 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,60 тенге – на покупку, 6,70 тенге – на продажу. Алматы Курс доллара: 537,52 тенге – на покупку, 539,38 тенге – на продажу. Курс евро: 625,12 тенге – на покупку, 629,39 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,58 тенге – на покупку, 6,69 тенге – на продажу. Шымкент Курс доллара: 536,26 тенге – на покупку, 539,26 тенге – на продажу. Курс евро: 623,47 тенге – на покупку, 629,47 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,60 тенге – на покупку, 6,66 тенге – на продажу.

