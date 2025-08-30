Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 30 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,54 тенге, евро – 628,31 тенге, рубля – 6,7 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
536,00 тенге – на покупку, 541,00 тенге – на продажу.
Курс евро:
622,00 тенге – на покупку, 632,00 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,62 тенге – на покупку, 6,72 тенге – на продажу.
Алматы
Курс доллара:
538,01 тенге – на покупку, 539,90 тенге – на продажу.
Курс евро:
625,59 тенге – на покупку, 629,66 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,58 тенге – на покупку, 6,70 тенге – на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
537,14 тенге – на покупку, 540,26 тенге – на продажу.
Курс евро:
623,86 тенге – на покупку, 629,10 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,61 тенге – на покупку, 6,67 тенге – на продажу.