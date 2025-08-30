Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 30 августа

Фото: freepik

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 30 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,54 тенге, евро – 628,31 тенге, рубля – 6,7 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 536,00 тенге – на покупку, 541,00 тенге – на продажу. Курс евро: 622,00 тенге – на покупку, 632,00 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,62 тенге – на покупку, 6,72 тенге – на продажу. Алматы Курс доллара: 538,01 тенге – на покупку, 539,90 тенге – на продажу. Курс евро: 625,59 тенге – на покупку, 629,66 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,58 тенге – на покупку, 6,70 тенге – на продажу. Шымкент Курс доллара: 537,14 тенге – на покупку, 540,26 тенге – на продажу. Курс евро: 623,86 тенге – на покупку, 629,10 тенге – на продажу. Курс рубля: 6,61 тенге – на покупку, 6,67 тенге – на продажу.

