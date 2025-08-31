#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.54
628.31
6.7
Финансы

Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 31 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 14:44 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсах Нацбанка РК на 31 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,54 тенге, евро – 628,31 тенге, рубля – 6,7 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

536,00 тенге – на покупку, 541,00 тенге – на продажу.

Курс евро:

622,00 тенге – на покупку, 632,00 тенге – на продажу.

Курс рубля:

6,62 тенге – на покупку, 6,72 тенге – на продажу.

Алматы

Курс доллара:

537,68 тенге – на покупку, 539,52 тенге – на продажу.

Курс евро:

625,65 тенге – на покупку, 629,66 тенге – на продажу.

Курс рубля:

6,57 тенге – на покупку, 6,69 тенге – на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

537,12 тенге – на покупку, 540,12 тенге – на продажу.

Курс евро:

623,88 тенге – на покупку, 629,12 тенге – на продажу.

Курс рубля:

6,61 тенге – на покупку, 6,67 тенге – на продажу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 30 августа
Финансы
14:32, 30 августа 2025
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 30 августа
Прогноз: каким будет курс доллара в первую неделю сентября
Финансы
17:22, 29 августа 2025
Прогноз: каким будет курс доллара в первую неделю сентября
Курсы валют на выходные дни: 29, 30 августа и 1 сентября
Финансы
17:12, 29 августа 2025
Курсы валют на выходные дни: 29, 30 августа и 1 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: