Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 1 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,54 тенге, евро – 628,31 тенге, рубля – 6,7 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
535,03 тенге – на покупку, 540,03 тенге – на продажу.
Курс евро:
622,00 тенге – на покупку, 632,00 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,60 тенге – на покупку, 6,70 тенге – на продажу.
Алматы
Курс доллара:
538,18 тенге – на покупку, 540,08 тенге – на продажу.
Курс евро:
625,60 тенге – на покупку, 629,67 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,56 тенге – на покупку, 6,68 тенге – на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
537,00 тенге – на покупку, 540,00 тенге – на продажу.
Курс евро:
624,42 тенге – на покупку, 629,11 тенге – на продажу.
Курс рубля:
6,62 тенге – на покупку, 6,67 тенге – на продажу.