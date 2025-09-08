Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 8 сентября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,91 тенге, евро – 628,87 тенге, рубля – 6,6 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 534 тенге, продажи – 539,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 623 тенге, продажи – 633 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,53 тенге, продажи – 6,63 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 535 тенге, продажи – 538 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 627 тенге, продажи – 632 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,55 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 534,8 тенге, продажи – 537,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,5 тенге, продажи – 629,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,60. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: