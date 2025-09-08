Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,91 тенге, евро – 628,87 тенге, рубля – 6,6 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 534 тенге, продажи – 539,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 623 тенге, продажи – 633 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,53 тенге, продажи – 6,63 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 535 тенге, продажи – 538 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 627 тенге, продажи – 632 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 534,8 тенге, продажи – 537,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,5 тенге, продажи – 629,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,60.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.