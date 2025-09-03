#АЭС в Казахстане
Финансы

Мясо и масло разогнали инфляцию в Казахстане

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 11:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Рост цен в Казахстане продолжает ускоряться, достигнув в августе 12,2% в годовом выражении. Основными причинами общего удорожания стали продукты питания, а также резкое повышение стоимости жилищных услуг, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, месячный рост цен также усилился, составив 1% против 0,7% в июле.

Что подорожало больше всего

Главной движущей силой инфляции остаются продовольственные товары, которые внесли в общую инфляцию 4,7 п.п. В этой категории выделяются несколько "лидеров".

  • Мясо и мясопродукты подорожали на 16,2%, став одной из основных причин роста цен.
  • Масла и жиры показали еще более внушительный прирост – 20,5%.
  • Фрукты и овощи выросли в цене на 13,5%.

Следом за продуктами идет сектор платных услуг, который добавил в инфляцию 4,45 п.п. Здесь самый заметный скачок произошел в сфере жилищных услуг из-за резкого роста тарифов.

Холодная вода в Казахстане подорожала почти вдвое (+95,4%), а газ – на 27,7%.

Менее значительное влияние на инфляцию оказали отдельные товары, такие как сахар (рост на 4,9%) и моющие средства (рост на 3,9%).

Фото: Zakon.kz

Инфляция по годам: 2025 год похож на 2022-й

Анализ месячной динамики инфляции показывает, что нынешняя ситуация повторяет тенденции двухлетней давности.

  • В августе 2021 года месячная инфляция была умеренной – 0,5%.
  • В 2022 году она достигла пика – 1,4% на фоне глобального кризиса.
  • В 2023 и 2024 годах ситуация стабилизировалась, а месячный рост цен снизился до 0,7% и 0,6%, соответственно.
  • Сейчас, в 2025 году, мы снова видим ускорение до 1%, что сигнализирует о возвращении инфляционного давления.

В целом анализ показывает, что после временной стабилизации инфляция в Казахстане снова набирает обороты. Основные причины – удорожание продуктов питания и резкий рост тарифов на жилищные услуги. Эта ситуация ставит перед правительством задачу по сдерживанию цен, чтобы не допустить дальнейшего снижения покупательной способности населения.

Само собой, что Национальный банк РК будет просто вынужден и дальше сохранять жесткую денежно-кредитной политику для сдерживания инфляционных ожиданий.

Отметим, что, согласно обновленному прогнозу Нацбанка, инфляция в 2025 году ожидается в диапазоне 11-12,5%, что является небольшим смещением по сравнению с июньскими ожиданиями в 10,5%-12,5%. На последующие годы прогнозы пока остаются прежними: в 2026 году рост цен составит 9,5%-11,5%, а в 2027 году инфляция снизится до 5,5%-7,5%.

Андрей Зубов
