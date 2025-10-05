Как поменялись курсы валют в обменниках Казахстана 5 октября
По состоянию на 5 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 547,46 тенге; евро – 642,14 тенге; российский рубль – 6,7 тенге; по юаню торги не проводились в связи с праздничными днями в Китае.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
545,68 тенге на покупку, 551,68 тенге на продажу.
Курс евро:
637,73 тенге на покупку, 645,74 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,6 тенге на покупку, 6,76 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
547,59 тенге на покупку, 549,37 тенге на продажу.
Курс евро:
641,89 тенге на покупку, 644,76 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,55 тенге на покупку, 6,66 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
546,5 тенге на покупку, 549,54 тенге на продажу.
Курс евро:
639,21 тенге на покупку, 644,38 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,57 тенге на покупку, 6,66 тенге на продажу.