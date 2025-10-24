Подписочная модель пришла в банковский сектор Казахстана

Сегодня казахстанцы подписаны буквально на все – музыку, кино, спорт, обучение, еду, облачные сервисы. Подписки стали естественной частью повседневной жизни, и теперь этот формат пришел и в банковскую сферу.

Банк ЦентрКредит первым адаптировал подписочную модель для финансовых услуг, запустив уникальную программу bcc plus, которая закрывает потребности всех сегментов клиентов и открывает доступ к расширенному спектру услуг и привилегий.

Банк включает в подписку только самые востребованные опции: повышенный кэшбэк, увеличенные лимиты на переводы и снятие наличных, премиальные карты без платы за выпуск и обслуживание, эксклюзивные бонусы и привилегии от партнеров.

"Мы включили в подписку только те опции, о которых клиенты чаще всего нас просили. Мы сознательно сделали несколько уровней подписки – от стандартного до премиального. Программа предлагает четыре уровня подписки, которые отличаются набором преимуществ и привилегий: Standard, Comfort, Premium и Private. Это важный шаг в развитии персонализированного банкинга, где человек сам выбирает, какие преимущества ему нужны. Для оформления подписки достаточно воспользоваться мобильным приложением bcc.kz", — отметила вице-президент Банка ЦентрКредит Жулдыз Кайржанова.

Особая лояльность предусмотрена для клиентов, получающих заработную плату на карту Банка ЦентрКредит, – подписка bcc plus Standard для них доступна бесплатно на постоянной основе.

Кроме того, воспользоваться подпиской без оплаты может любой клиент – при выполнении условий по покупкам и остатку на счете абонентская плата не списывается. В остальных случаях стоимость начинается от 500 тенге в месяц.

Чтобы клиент мог оценить сервис без риска, первые 15 дней подписки предоставляются бесплатно всем новым пользователям.

Банк ЦентрКредит не ограничился подпиской только для частных клиентов – пакеты услуг уже активно используются и предпринимателями. Юридические лица подключают пакеты для оптимизации сервисов и снижения затрат. Также внедрены специальные решения для компаний сферы HoReCa – гостиниц, ресторанов и кафе – и уже показывают устойчивый спрос.

Подробнее о программе и условиях можно ознакомиться на сайте bcc.kz или в мобильном приложении bcc.kz.

