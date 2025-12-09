#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Финансы

Работодатели и страховщики объединяются для диалога

Работодатели и страховщики объединяются для диалога, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 10:52 Фото: АО КСЖ BCC Life
4 декабря 2025 года в Алматы состоялся круглый стол "Страхователи и страховщики: диалог в страховании от несчастных случаев", организованный Национальной конфедерацией работодателей "PARYZ" при поддержке АО "Компания по страхованию жизни "BCC Life".

Событие стало первой площадкой такого формата, объединившей представителей государственных органов, страхового рынка и крупных работодателей для обсуждения развития обязательного страхования работников.

В обсуждении приняли участие представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциации финансистов Казахстана, АО "Компания по страхованию жизни "BCC Life" и другие страховщики, а также руководители крупных казахстанских предприятий и ассоциаций.


"Это первый опыт проведения такого значимого события, когда работодатели и страховщики объединяются для диалога, чтобы совместно обсудить текущее состояние и будущее развитие обязательного страхования работников. Проведение подобных диалоговых площадок уже запланировано и на 2026 год, что подчеркивает приверженность участников системной работе по развитию и укреплению института обязательного страхования в стране", – отметил член правления АО "BCC Life" Ринат Шакенов.

В ходе обсуждения участники уделили внимание текущей практике обязательного страхования от несчастных случаев, вопросам медико-социальной экспертизы, а также изменениям законодательства, вступившим в силу в 2024 году. Как первый и единственный представитель страховой отрасли в составе НКР "PARYZ", АО "BCC Life" выступило отраслевым экспертом и обсудило с представителями работодателей вопросы, касающиеся заключения договоров страхования, урегулирования страховых случаев и взаимодействия с работодателями.

Завершилось мероприятие проведением первого заседания рабочей группы, объединяющей представителей страхового рынка и бизнеса. В рамках заседания участники сформировали предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства, определили направления работы, связанные со снижением производственного травматизма, и обозначили подходы к защите интересов работодателей на уровне государственных органов.

АО "КСЖ "BCC Life" является дочерней организацией АО "Банк ЦентрКредит" и осуществляет деятельность в отрасли страхования жизни.

Лицензия на осуществление страховой деятельности №2.2.19 от 08.11.2024 года выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнерский материал

Айсулу Омарова
