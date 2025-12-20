#Казахстан в сравнении
События

Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 09:52 Фото: aqorda
20 декабря 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в своем выступлении глава государства выразил благодарность премьер-министру Японии Санаэ Такаичи за инициативу созыва сегодняшней исторической встречи и теплое радушие.

"Проведение такого важного форума в Токио – уникальном по уровню своего развития мегаполисе – событие большого значения для Казахстана и, полагаю, для всей Центральной Азии. Символично, что именно Япония в лице бывшего министра иностранных дел г-жи Ёрико Кавагучи инициировала создание Диалога "Центральная Азия – Япония". Первое заседание на уровне министров иностранных дел состоялось в Астане в 2004 году. Это событие стало примером для запуска аналогичных платформ Центральной Азии с другими крупными государствами", – заявил президент Казахстана.

По его мнению, подобные саммиты демонстрируют усиление международной субъектности Центральной Азии и ее существенной роли в международных процессах.

"Казахский народ с неизменным уважением относится к истории, традициям, культуре японского народа. Японская философия зиждется на ценностях согласия, сдержанности, мудрости, и это импонирует казахскому народу. Еще в VII веке принц Сётоку говорил о гармонии как о высшей ценности, призывая к единству и сотрудничеству. Япония вступила в историческую эпоху "Рэйва" – "Прекрасной гармонии". Нынешние взаимоотношения Японии со странами Центральной Азии уходят своими корнями в давнее прошлое, когда наши народы были объединены Великим Шелковым путем", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил экономические успехи Японии, неизменно находящиеся в авангарде научно-технического и технологического прогресса, а также динамичное развитие Центрально-Азиатского региона с огромным потенциалом для всестороннего международного сотрудничества.

Президент заявил о готовности Казахстана создать необходимые условия, обеспечить благоприятный инвестиционный климат для успешной реализации совместных проектов с Японией.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением перспективных направлений развития казахско-японского сотрудничества.

"Особого внимания требует интенсификация торгово-экономических и инвестиционных связей. В прошлом году объем взаимной торговли достиг порядка двух миллиардов долларов. Казахстан поставляет на японский рынок уран, редкоземельные металлы и нефть. Япония стала одним из основных инвесторов в экономику Казахстана, объем ее капиталовложений превысил 8,5 млрд долларов. Казахстан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями, активно поддерживает деятельность японских малых и средних компаний в нашей стране. Уверен, итоги бизнес-форума в формате "Центральная Азия – Япония" позволят активизировать В2В-контакты, достичь конкретных договоренностей для реализации новых инвестпроектов. В рамках моего визита в Японию подписано более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов", – сказал президент.

Ранее Акорда опубликовала совместное фото участников саммита "Центральная Азия – Япония".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
