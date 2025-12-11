Почему рост депозитных ставок спасает ваши сбережения

Экономические факторы и сохранение базовой ставки на уровне 18% делают банковские вклады привлекательным выбором для тех, кто ценит стабильность и гарантированный доход.

В таких условиях для многих граждан выбор вклада перестает быть техническим действием и превращается в стратегию, направленную на фиксацию доходности и минимизацию рисков в период нестабильности.

На этом фоне Евразийский банк обновил условия и сделал для пополняемого сберегательного депозита Turbo Deposit Накопительный срок от 3 месяцев. Это первый краткосрочный депозит банка с возможностью пополнения, предлагающий одну из самых высоких ставок на рынке: ГЭСВ 20% при номинальной ставке 18,1%.

Причины дефицита высоких ставок

Для тех, кто предпочитает большую маневренность, интерес представляет новый трехмесячный пополняемый депозит. Он позволяет разместить средства под максимальную ставку на короткий срок, сохранив возможность пересмотреть концепцию управления сбережениями через три месяца. Это дает вкладчику свободу корректировать финансовую тактику без долгосрочных обязательств.

Ставки по депозитам формируются с учетом текущей рыночной ситуации, в том числе зависят от решений регулятора. В этой связи ГЭСВ 20% на три месяца является выгодной: позволяя клиентам пополнять вклад и одновременно получать максимальную доходность за короткий срок. Минимальная сумма вклада 1 000 тенге делает продукт доступным широкому кругу клиентов.

По данному депозиту действует сумма гарантийного возмещения КФДГ до 20 млн тенге. Именно этот высокий уровень защиты в меняющемся мире служит главным ориентиром для тех, кто ценит стабильность и надежность своих сбережений.

Преимущества при размещении средств на долгий срок

Для вкладчиков, ориентированных на среднесрочные решения, банк предлагает депозит на шесть месяцев с ГЭСВ 18,7% (номинальная ставка 17,2%). Для сумм от 10 млн тенге предусмотрены более привлекательные условия с ГЭСВ 19% при номинальной ставке 17,46%. Капитализация процентов осуществляется ежемесячно, что увеличивает итоговую доходность и формирует эффект сложного процента. Это один из наиболее высоких уровней доходности у надежных крупных банков, и он может быть интересен тем, кто стремится сохранить капитал и зафиксировать ставку на фоне возможного снижения базовой ставки в 2026 году.

Почему важно принимать решение вовремя

По мнению аналитиков, на рынке наблюдается временное сочетание факторов: инфляционное давление, высокая базовая ставка и активная конкуренция между банками. Такие условия создают редкую возможность зафиксировать доходность на привлекательном уровне. Однако ставки по депозитам могут быть пересмотрены, в случае если базовая ставка будет снижена в будущем. Поэтому своевременное размещение средств становится важным элементом финансового планирования.

При выборе вклада специалисты рекомендуют учитывать несколько ключевых параметров: ставку и срок вклада, возможность пополнения, правила пролонгации, сумму гарантированного возмещения и финансовую устойчивость банка. Такой подход позволяет сформировать сбалансированный подход к управлению финансами и обеспечить сохранность капитала.

Расширенные преимущества нового продукта

Депозит Turbo Deposit накопительный с пополнением – это высокая доходность и полная прозрачность условий. Благодаря доступности и гарантированной защите он идеально подходит как для старта в мире сбережений, так и для тех, кто хочет улучшить структуру своих финансовых накоплений. Появление нового краткосрочного пополняемого депозита отражает эволюцию рынка и усиливает конкуренцию в сегменте накопительных продуктов.

*Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнерский материал