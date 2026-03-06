Инфляция пошла на снижение, но риски есть: эксперт о решении по базовой ставке

Эксперты назвали решение Нацбанка по сохранению базовой ставки логичным и ожидаемым с учетом текущих внешних и внутренних факторов, сообщает Zakon.kz.

"Ключевая причина заключается в том, что инфляция по-прежнему остается высокой и устойчивой. Несмотря на отдельные месячные колебания, общий ценовой фон в экономике формируется под влиянием структурных факторов. В первую очередь это рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение регулируемых цен и сохраняющееся фискальное стимулирование экономики", – подчеркнул экономист, сооснователь Qazaq Expert Club Бауржан Шурманов.

По его словам, в текущей ситуации преждевременное снижение ставки могло бы усилить инфляционное давление и разогреть потребительский спрос. Для регулятора сейчас приоритетом остается закрепление тренда на замедление инфляции и стабилизация инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

"Сохранение ставки также важно для поддержания привлекательности тенговых активов. Высокая реальная доходность по инструментам в тенге помогает удерживать баланс на валютном рынке и снижает риски давления на курс национальной валюты", – добавил эксперт.

Стоит также отметить, что ожидания рынка полностью совпали с решением монетарного регулятора. По итогам мартовского опроса Ассоциации финансистов Казахстана 82% респондентов предполагали сохранение базовой ставки. В то же время участники опроса не скрывали, что ускорение текущей инфляционной динамики может повысить вероятность более жесткой риторики регулятора по итогам мартовского заседания.

"Таким образом, Национальный банк фактически взял паузу, чтобы оценить дальнейшую динамику инфляции. Пока инфляционные риски сохраняются, а тарифная политика государства продолжает оказывать давление на цены, пространство для смягчения денежно-кредитных условий остается ограниченным", – подытожил Шурманов.

Напомним, сегодня Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на текущем уровне 18,0%. Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции.