Финансы

Бесплатные налоговые и бухгалтерские консультации проведут органы госдоходов в Алматы

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 11:31 Фото: freepik
Департамент государственных доходов города Алматы проведет консультации в рамках акции "Народный бухгалтер", направленной на поддержку предпринимателей и повышение качества налогового администрирования, сообщает Zakon.kz.

Акция стартует 5 января 2026 года и продлится до 30 июня 2026 года.

В январе-феврале 2026 года консультации будут проводиться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00, а начиная с марта 2026 года прием будет осуществляться два раза в неделю.

Проект "Народный бухгалтер" направлен на бесплатное консультирование индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса по вопросам бухгалтерского учета, налоговой отчетности и работы в государственных информационных системах.

Консультации будут проводить профессиональные бухгалтеры и опытные сотрудники органов государственных доходов.

Очный прием по городу Алматы осуществляется по следующим адресам:

  • УГД по Ауэзовскому району – БЦ "Абай", 8-й мкр., 4а;
  • УГД по Бостандыкскому району – ул. Айманова, 191;
  • УГД по Жетысускому району – ул. Абылай хана, 2;
  • УГД по Алмалинскому району – ул. Панфилова, 110;
  • УГД по Турксибскому району – ул. Шолохова, 14;
  • УГД по Медеускому району – пр. Достык, 136;
  • УГД по Алатаускому району – ул. Жанкожа Батыр, 24;
  • УГД по Наурызбайскому району – мкр. Шугыла, 347/2.

В Департаменте госдоходов отметили, что реализация акции "Народный бухгалтер" является первым шагом к переходу от контрольной модели взаимодействия с налогоплательщиками к сервисному сопровождению.

В дальнейшем планируется внедрение дополнительных мер, направленных на профилактику нарушений и повышение качества консультационной поддержки бизнеса.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане стартует акция "Народный бухгалтер" – бесплатная консультативная помощь для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
