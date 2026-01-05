Бесплатные налоговые и бухгалтерские консультации проведут органы госдоходов в Алматы
Акция стартует 5 января 2026 года и продлится до 30 июня 2026 года.
В январе-феврале 2026 года консультации будут проводиться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00, а начиная с марта 2026 года прием будет осуществляться два раза в неделю.
Проект "Народный бухгалтер" направлен на бесплатное консультирование индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса по вопросам бухгалтерского учета, налоговой отчетности и работы в государственных информационных системах.
Консультации будут проводить профессиональные бухгалтеры и опытные сотрудники органов государственных доходов.
Очный прием по городу Алматы осуществляется по следующим адресам:
- УГД по Ауэзовскому району – БЦ "Абай", 8-й мкр., 4а;
- УГД по Бостандыкскому району – ул. Айманова, 191;
- УГД по Жетысускому району – ул. Абылай хана, 2;
- УГД по Алмалинскому району – ул. Панфилова, 110;
- УГД по Турксибскому району – ул. Шолохова, 14;
- УГД по Медеускому району – пр. Достык, 136;
- УГД по Алатаускому району – ул. Жанкожа Батыр, 24;
- УГД по Наурызбайскому району – мкр. Шугыла, 347/2.
В Департаменте госдоходов отметили, что реализация акции "Народный бухгалтер" является первым шагом к переходу от контрольной модели взаимодействия с налогоплательщиками к сервисному сопровождению.
В дальнейшем планируется внедрение дополнительных мер, направленных на профилактику нарушений и повышение качества консультационной поддержки бизнеса.
