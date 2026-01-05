Бесплатные налоговые и бухгалтерские консультации проведут органы госдоходов в Алматы

Департамент государственных доходов города Алматы проведет консультации в рамках акции "Народный бухгалтер", направленной на поддержку предпринимателей и повышение качества налогового администрирования, сообщает Zakon.kz.

Акция стартует 5 января 2026 года и продлится до 30 июня 2026 года.

В январе-феврале 2026 года консультации будут проводиться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00, а начиная с марта 2026 года прием будет осуществляться два раза в неделю.

Проект "Народный бухгалтер" направлен на бесплатное консультирование индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса по вопросам бухгалтерского учета, налоговой отчетности и работы в государственных информационных системах.

Консультации будут проводить профессиональные бухгалтеры и опытные сотрудники органов государственных доходов.

Очный прием по городу Алматы осуществляется по следующим адресам:

УГД по Ауэзовскому району – БЦ "Абай", 8-й мкр., 4а;

УГД по Бостандыкскому району – ул. Айманова, 191;

УГД по Жетысускому району – ул. Абылай хана, 2;

УГД по Алмалинскому району – ул. Панфилова, 110;

УГД по Турксибскому району – ул. Шолохова, 14;

УГД по Медеускому району – пр. Достык, 136;

УГД по Алатаускому району – ул. Жанкожа Батыр, 24;

УГД по Наурызбайскому району – мкр. Шугыла, 347/2.

В Департаменте госдоходов отметили, что реализация акции "Народный бухгалтер" является первым шагом к переходу от контрольной модели взаимодействия с налогоплательщиками к сервисному сопровождению.

В дальнейшем планируется внедрение дополнительных мер, направленных на профилактику нарушений и повышение качества консультационной поддержки бизнеса.

