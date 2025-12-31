С 5 января 2026 года в Казахстане стартует акция "Народный бухгалтер"

Министерство финансов Казахстана запускает акцию "Народный бухгалтер" для поддержки предпринимателей и повышения качества ведения бухгалтерского и налогового учета, сообщает Zakon.kz.

Акция начнется 5 января 2026 года и продлится до 30 июня 2026 года.

"Народный бухгалтер" – это бесплатная консультативная помощь для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса.

В ведомстве отмечают, что предприниматели смогут получить понятные и практические разъяснения по вопросам бухгалтерского учета, налоговой отчетности и работы в информационных системах.

Основной формат – офлайн-прием на базе управлений государственных доходов в городах и областных центрах. График работы в первые месяцы январь-февраль 2026 года консультации 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10:00 до 13:00. С марта 2026 года консультации два раза в неделю.

Места приема будут обозначены специальными вывесками "Народный бухгалтер" с указанием графика работы и адреса.

В рамках акции консультации будут проводить профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители профессиональных бухгалтерских объединений и для разъяснения норм законодательства наиболее опытные сотрудники органов государственных доходов.

В Астане, Алматы и Шымкенте планируется определить отдельные места проведения консультаций, при возможности во всех районах города. В регионах консультации будут организованы на районном уровне, при необходимости – с выездами специалистов.

Также предусмотрены видеоконсультации и телефонная связь между районными и городскими управлениями в часы приема.

Помимо очных консультаций, предпринимателям будут доступны:

онлайн-консультации через официальные ресурсы;

вебинары (онлайн и офлайн);

тематические консультационные сессии в отчетные периоды.

Комитет государственных доходов также подготовит буклеты по ключевым темам с простыми разъяснениями норм законодательства и пошаговым описанием работы в информационных системах.

Кроме того, будут обновлены материалы для Call-центра и наполнен информацией Telegram-канал SalykBot.

"Акция "Народный бухгалтер" – это первый шаг к переходу от контрольной модели к сервисному сопровождению налогоплательщиков. В дальнейшем планируется реализация дополнительных мер, направленных на профилактику нарушений и повышение качества консультационной поддержки", – сказано в заключительной части обращения Министерства финансов.