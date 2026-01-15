Алматы против Цюриха и Ташкента: где жизнь дороже

Южная столица Казахстана сохраняет статус самого дорогого города Центральной Азии, несмотря на значительное снижение в глобальном рейтинге стоимости жизни, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Numbeo на начало 2026 года, Алматы переместился с 346-го на 401-е место, что формально означает улучшение позиций в долларовом выражении.

Всего в обновленный список вошли 479 городов мира. Аналитики отмечают, что падение Алматы в рейтинге во многом связано с укреплением тенге и коррекцией потребительских цен в валюте.

Центральная Азия: кто в лидерах?

В региональном разрезе Алматы остается самым затратным для жизни городом. Его индекс стоимости жизни составляет 33,0 пункта (где 100% – уровень цен в эталонном Нью-Йорке). Остальные мегаполисы Центральной Азии расположились в списке ниже:

Астана – 428-е место (индекс 29,7);

Ташкент – 431-е место (индекс 29,4);

Бишкек – 435-е место (индекс 28,8);

Душанбе – 437-е место (индекс 28,6).

Интересно, что при более высоких ценах покупательная способность жителей Алматы (55,7%) ниже, чем у астанчан (62,5%). В других столицах региона этот показатель еще скромнее: в Ташкенте он составляет 31,6%, в Бишкеке – 26,2%, а в Душанбе – 20,6%.

Покупательная способность здесь также сравнивается с Нью-Йорком. Это означает, что, например, на среднюю зарплату алматинец может позволить себе почти в два раза меньше товаров и услуг, чем житель Нью-Йорка на свою.

Российские мегаполисы: жизнь дороже, чем в Казахстане

Несмотря на статус самого дорогого города в своем регионе, Алматы обходится дешевле крупнейших городов России. Согласно актуальным данным, российские миллионники опережают казахстанский мегаполис по уровню затрат на жизнь:

Москва: занимает 290-е место с индексом 47,5. Жизнь в российской столице почти на 45% дороже, чем в Алматы;

Санкт-Петербург: находится на 339-й строчке (индекс 40,3);

Екатеринбург: расположился на 333-м месте (индекс 40,7);

Новосибирск: занимает 364-ю позицию (индекс 36,8).

Глобальный контекст и стоимость аренды

В общемировом зачете Алматы соседствует с бразильским Рио-де-Жанейро (индекс 32,9) и азербайджанским Баку (индекс 32,3). Примечательно, что стоимость аренды жилья в Алматы в долларовом выражении сейчас составляет всего 15,7% от уровня Нью-Йорка, тогда как в сентябре прошлого года этот показатель достигал 25%.

Что такое рейтинг Numbeo и как он составляется?

Numbeo – это крупнейшая в мире база данных о стоимости жизни, которая формируется на основе краудсорсинга. В отличие от официальной статистики, данные сюда вносят сами пользователи – жители городов и путешественники.

Как проводят расчеты:

за точку отсчета всегда берется Нью-Йорк с индексом 100%;

оцениваются цены в супермаркетах, счета в ресторанах, тарифы на транспорт и коммунальные услуги;

система использует алгоритмы фильтрации для отсечения аномально высоких или низких значений, чтобы минимизировать риск манипуляций.

Насколько можно верить этим цифрам?

Эксперты отмечают, что рейтинг Numbeo максимально полезен для сравнительного анализа (например, чтобы понять разницу при переезде из города в город), так как обновляется в режиме реального времени. Однако стоит учитывать, что данные могут иметь легкую погрешность в сторону потребителей с доходом "выше среднего", так как именно они чаще всего являются активными пользователями подобных англоязычных сервисов.

Три самых дорогих города мира

Лидерами рейтинга традиционно стали представители Швейцарии. Жизнь в этих городах дороже, чем в Нью-Йорке (индекс которого равен 100), из-за крайне высоких цен на услуги, страховку и общепит.

Цюрих (Швейцария) – индекс 118,5. Жизнь здесь на 18,5% дороже, чем в Нью-Йорке. Это мировой финансовый центр с самым высоким уровнем цен на базовые услуги.

Женева (Швейцария) – индекс 116,5. Город международных организаций стабильно занимает верхние строчки из-за дороговизны жилья и потребительской корзины.

Базель (Швейцария) – индекс 112,4. Замыкает тройку лидеров еще один швейцарский город, где расходы на питание и транспорт существенно превышают средние мировые показатели.

Три самых дешевых города мира

Все три города, закрывающие рейтинг из 479 позиций, находятся в Индии. Низкая стоимость жизни в них обусловлена дешевой рабочей силой, доступностью продуктов местного производства и низкими ценами на услуги.

Коимбатур (Индия) – индекс 17,6. Самый доступный город в текущем списке. Расходы на жизнь здесь почти в шесть раз ниже, чем в Нью-Йорке.

Лакхнау (Индия) – индекс 17,8. Город предлагает одни из самых низких цен на аренду недвижимости и базовые продукты питания.

Индор (Индия) – индекс 18,4. Третий с конца в мировом списке, демонстрирующий минимальный уровень затрат на повседневные нужды.

Для сравнения: Алматы с индексом 33,0 находится ближе к нижней части списка, но все же почти в два раза дороже самых дешевых городов мира. Отметим, что в 2024 году британский журнал The Economist назвал Алматы лучшим городом Центральной Азии.