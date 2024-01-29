Алматы назвали самым дорогим городом Центральной Азии

Сервис Numbeo, собирающий статистическую информацию о ценах на товары и услуги и регулярно публикующий рейтинги "стоимости жизни" в разных городах мира, поставил Алматы на первое место в списке самых дорогих мегаполисов Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

По данным Numbeo за январь 2024 года, Алматы стал самым дорогим для проживания городом в Центральной Азии, оставив позади Астану, Ташкент и Бишкек (остальные города региона не вошли в рейтинг из-за недостатка информации). Южный мегаполис лидирует по стоимости товаров и услуг, ценам на аренду, продукты и общепит.

При этом в целом по Азии, согласно данным сервиса, Алматы далеко не самый дорогой город: в общем азиатском рейтинге казахстанский мегаполис занимает 40-е место из 86 возможных, между турецкой Антальей и китайским Ханьчжоу. Астана на 49-м месте ("дешевле" Бали, но "дороже" Баку). Самые дорогие для жизни азиатские города – Сингапур, Гонконг и Тель-Авив.

По оценке Numbeo, которая основана на информации от пользователей сервиса, семья из четырех человек в Алматы ежемесячно тратит порядка 969,5 тыс. тенге без учета аренды. Один человек может прожить в Алматы в среднем на 269 тыс. тенге (опять же, не учитывая расходы на съем жилья). По состоянию на январь в южном мегаполисе самые дорогие рестораны в Центральной Азии. Но больше всего денег алматинцы тратят отнюдь не на высокую кухню, а на аренду недвижимости: если верить Numbeo, на нее уходит в среднем треть семейного бюджета горожан.

Ранее эксперты обновили Всемирный рейтинг стоимости жизни и составили список самых дорогих для проживания городов. Первое и второе место поделили швейцарский Цюрих и Сингапур.