Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 января

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 19 января 2026 года (на 11:18).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,16 тенге, евро – 594,72 тенге, рубля – 6,57 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 509 тенге, продажи – 516 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 591,9 тенге, продажи – 601,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,1 тенге, продажи – 512,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 592,8 тенге, продажи – 597,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,5 тенге, продажи – 512,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 592,7 тенге, продажи – 597,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,55. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: