#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
512.16
594.72
6.57
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 января

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 11:20 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 19 января 2026 года (на 11:18).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,16 тенге, евро – 594,72 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 509 тенге, продажи – 516 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 591,9 тенге, продажи – 601,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,1 тенге, продажи – 512,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 592,8 тенге, продажи – 597,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,53 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,5 тенге, продажи – 512,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 592,7 тенге, продажи – 597,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,55.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Что происходит с курсом доллара в Казахстане – анализ экономистов
11:53, Сегодня
Что происходит с курсом доллара в Казахстане – анализ экономистов
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 января
11:13, 05 января 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 января
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 января
11:08, 06 января 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: