Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,16 тенге, евро – 594,72 тенге, рубля – 6,57 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 509 тенге, продажи – 516 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 591,9 тенге, продажи – 601,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,1 тенге, продажи – 512,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 592,8 тенге, продажи – 597,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,5 тенге, продажи – 512,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 592,7 тенге, продажи – 597,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,55.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.