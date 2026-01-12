Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 509,94 тенге, евро – 593,88 тенге, рубля – 6,43 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 509 тенге, продажи – 516 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 590,1 тенге, продажи – 600 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,7 тенге, продажи – 513,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 593,9 тенге, продажи – 599,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,32 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,5 тенге, продажи – 512,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 593,9 тенге, продажи – 599,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,44.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.