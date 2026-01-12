Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 января

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 января 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 509,94 тенге, евро – 593,88 тенге, рубля – 6,43 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 509 тенге, продажи – 516 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 590,1 тенге, продажи – 600 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,69 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,7 тенге, продажи – 513,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 593,9 тенге, продажи – 599,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,32 тенге, продажи – 6,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,5 тенге, продажи – 512,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 593,9 тенге, продажи – 599,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,44. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

