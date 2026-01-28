#Казахстан в сравнении
Финансы

В Казахстане установят требования к руководителям и членам совета исламских банков

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 11:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект постановления АРРФР "Об утверждении Требований к руководителям и членам совета по принципам исламского финансирования в банке с универсальной банковской лицензией, осуществляющем исламские банковские операции, исламском банке", сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает требования к руководителям и членам совета по принципам исламского финансирования в банке с универсальной банковской лицензией, осуществляющем исламские банковские операции, исламском банке РК.

В Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка пояснили, что внедрение постановления направлено на закрепление статуса и квалификационных критериев членов совета по принципам исламского финансирования в целях обеспечения надлежащего шариатского комплаенса в банках с универсальной банковской лицензией, осуществляющих исламские банковские операции, и в исламских банках Республики Казахстан.

"Установление требований к составу, опыту, резидентству и отсутствию конфликта интересов у членов совета способствует повышению качества принимаемых заключений по соответствию исламских банковских операций принципам исламского финансирования, снижению шариатских, правовых и репутационных рисков, а также укреплению системы корпоративного управления, внутреннего контроля и доверия к исламским финансовым продуктам", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
