К коллекторским агентствам установят требования по управлению стрессовыми активами

Подготовлено постановление АРРФР "Об утверждении Требований к коллекторским агентствам и дочерним организациям по управлению стрессовыми активами, выступающим в качестве сервисных компаний, которым могут быть переданы в доверительное управление права по договорам банковского займа.

В частности, проект устанавливает требования к коллекторским агентствам и дочерним организациям по управлению стрессовыми активами, выступающим в качестве сервисных компаний, которым могут быть переданы в доверительное управление права (требования) по договорам банковского займа.

В Агентстве отметили, что проект направлен на совершенствование регулирования деятельности сервисных компаний, которым могут быть переданы в доверительное управление права (требования) по договорам банковского займа с целью обеспечения правовой определенности при передаче и управлении такими правами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 февраля.