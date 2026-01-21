#Казахстан в сравнении
Право

К коллекторским агентствам установят требования по управлению стрессовыми активами

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 10:45 Фото: pixabay
Подготовлено постановление АРРФР "Об утверждении Требований к коллекторским агентствам и дочерним организациям по управлению стрессовыми активами, выступающим в качестве сервисных компаний, которым могут быть переданы в доверительное управление права по договорам банковского займа.

В частности, проект устанавливает требования к коллекторским агентствам и дочерним организациям по управлению стрессовыми активами, выступающим в качестве сервисных компаний, которым могут быть переданы в доверительное управление права (требования) по договорам банковского займа.

В Агентстве отметили, что проект направлен на совершенствование регулирования деятельности сервисных компаний, которым могут быть переданы в доверительное управление права (требования) по договорам банковского займа с целью обеспечения правовой определенности при передаче и управлении такими правами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
