Названы самые дорогие валюты мира в 2026 году

Несмотря на сохраняющуюся инфляцию, геополитические риски и рост процентных ставок в ряде стран, структура самых дорогих валют мира в 2026 году практически не изменилась сообщает Zakon.kz.

Речь идет не о популярности или глобальном влиянии, а о цене одной денежной единицы к доллару. Лидерами здесь остаются валюты стран Персидского залива, и впереди всех – кувейтский динар.

Нефть, фиксированный курс и бюджетный профицит

Кувейтский динар торгуется вблизи 3,25 доллара США за единицу (1625,7 тенге). Экономическая логика проста: Кувейт получает основную часть экспортной выручки от продажи нефти, формирует значительные резервы и поддерживает управляемый валютный режим. Высокая цена барреля напрямую усиливает платежный баланс, а значит – и устойчивость национальной валюты.

Схожая модель действует в Бахрейне. Бахрейнский динар стоит около 2,65 доллара США (1312 тенге). Валюта жестко привязана к доллару, что фактически исключает рыночную волатильность. Нефтяные доходы и развитый финансовый сектор обеспечивают стабильный приток валютной выручки.

Оманский риал – третья по стоимости валюта в мире – держится в диапазоне около 2,6 доллара за единицу (1286 тенге). Оман сохраняет фиксированный курс к доллару с 1986 года. При этом страна постепенно расширяет ненефтяные направления – логистику, туризм, промышленность. Однако основа устойчивости по-прежнему связана с экспортом углеводородов.

Фактически первая тройка демонстрирует один и тот же принцип: высокая валютная выручка от сырья плюс контроль над курсом через фиксированную привязку.

Дисциплина вместо сырья

Иная модель – у Иордании. Иорданский динар стоит около 1,4 доллара (698 тенге), при том что страна не располагает крупными запасами нефти и газа. Валюта удерживается за счет жесткой фискальной политики, контроля инфляции и достаточного уровня резервов. Экспорт фармацевтики, удобрений и текстиля формирует устойчивый внешний поток валюты.

В пятерке также находится британский фунт стерлингов – 1,34 доллара (675,45 тенге). Экономика Великобритании диверсифицирована и глубоко интегрирована в мировую финансовую систему. В отличие от ближневосточных валют, фунт не имеет фиксированной привязки и свободно колеблется, отражая макроэкономическую ситуацию.

"Тихие гавани" и финансовые центры

В число наиболее дорогих валют входят также швейцарский франк (1,25 к доллару), доллар Каймановых островов (1,2) и евро (1,17).

Швейцария десятилетиями поддерживает репутацию стабильной юрисдикции с низкой инфляцией и устойчивой банковской системой. Франк традиционно укрепляется в периоды глобальной турбулентности.

Доллар Каймановых островов поддерживается статусом территории – крупнейших офшорных финансовых центров мира. Значительный объем зарегистрированных инвестиционных фондов создает устойчивый спрос на валюту.

Евро опирается на совокупную экономику стран ЕС и остается одной из ключевых мировых резервных валют. Его номинальная стоимость ниже, чем у лидеров рейтинга, однако глобальное влияние существенно выше.

Десятку замыкают сингапурский (0,79) и канадский доллары (0,73). Сингапур делает ставку на финансовые услуги, торговлю и технологический сектор. Канада – на сырьевой экспорт и устойчивую институциональную систему.

Фото: Zakon.kz

Почему "дорогая" валюта не равна "сильной"

Высокая цена единицы валюты не означает доминирования в мировой финансовой системе. Доллар США стоит дешевле кувейтского динара, но именно он используется в большинстве международных расчетов и занимает основную долю мировых резервов.

Номинальная стоимость – это прежде всего результат выбранной денежной политики и структуры экономики. В случае стран Персидского залива ключевую роль играет фиксированный курс к доллару и значительный экспорт углеводородов.

В 2026 году расстановка сил остается прежней:

лидируют нефтяные экономики с жесткой валютной привязкой;

за ними следуют страны с высокой финансовой дисциплиной;

крупнейшие мировые валюты уступают по номиналу, но доминируют по влиянию.

