Золото, биткоин или валюта: во что вложить деньги казахстанцам в 2026 году

В 2026 году на фоне высоких депозитных ставок, разнонаправленной динамики валют и роста интереса к золоту и криптовалютам вопрос выбора инструмента вложений очень важен. Zakon.kz изучил возможности каждого варианта.

Что показали активы в 2025 году?

Итоги 2025 года дают возможность сравнить различные активы не в теории, а на практике – по фактической доходности в тенге.

Если сравнивать цены на начало и конец 2025 года, наиболее выраженный рост продемонстрировало золото. Его стоимость в тенге увеличилась более чем на 60%, что сделало этот актив абсолютным лидером по доходности среди рассматриваемых инструментов. Рубль также укрепился к тенге, прибавив около 26%. Однако его динамика во многом носила восстановительный характер и оставалась зависимой от внешнеполитических факторов и решений Банка России.

также укрепился к тенге, прибавив около 26%. Однако его динамика во многом носила восстановительный характер и оставалась зависимой от внешнеполитических факторов и решений Банка России. Евро вырос примерно на 10%, юань – менее чем на 3%. Доллар США, напротив, по итогам года снизился к тенге, потеряв около 2,6%. Биткоин, несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, завершил год практически без изменений в национальной валюте.

Таким образом, 2025 год наглядно показал, что традиционная ориентация исключительно на доллар не всегда обеспечивает сохранение стоимости сбережений, тогда как альтернативные инструменты могут давать более высокий результат.

Золото: защита капитала и умеренный рост

В 2026 году золото остается одним из наиболее обсуждаемых активов. На середину января его цена колеблется около 4612-4615 долларов за унцию, то есть находится на исторически высоких уровнях. При этом прогнозы крупнейших инвестиционных банков предполагают дальнейший рост.

Goldman Sachs ожидает цену около 4900 долларов за унцию к концу 2026 года, JPMorgan – в среднем около 5055 долларов в IV квартале. Более "дерзкие" сценарии допускают краткосрочный выход к уровню 6000 долларов при смягчении денежно-кредитной политики ФРС и сохранении геополитической напряженности.

Для казахстанских инвесторов дополнительным фактором остается валютный курс. По оценкам аналитиков, ослабление тенге может добавить еще 8-15% к доходности золота в национальной валюте. В совокупности это формирует потенциальный диапазон доходности на уровне 15-35% годовых.

При этом золото отличается сравнительно низкой волатильностью по сравнению с криптоактивами, высокой ликвидностью и доступностью – как в виде слитков, так и через биржевые инструменты. Именно поэтому крупные инвесторы рассматривают его прежде всего как инструмент защиты капитала.

Биткоин: ожидания остаются высокими, но риски сохраняются

Интерес к биткоину в 2026 году не снижается, несмотря на слабую динамику в 2025-м. Большинство прогнозов, по данным WuBlockchain, сходятся в диапазоне 150-250 тыс. долларов за монету. Оптимизм связан с развитием ETF на базе биткоина и ростом институционального участия.

В то же время опыт прошлого года показал, что даже прогнозы крупных аналитических домов могут не реализовываться в обозначенные сроки. Для частных инвесторов это означает, что биткоин остается инструментом с высокой потенциальной доходностью, но и с повышенными рисками и волатильностью.

Валюты: без резких движений

Валютный рынок в 2026 году, по оценкам аналитиков, будет развиваться более сдержанно. Рубль, согласно прогнозам, останется в умеренном коридоре, формируемом внешнеторговыми потоками, санкционными ограничениями и политикой Банка России.

Доллар США, по прогнозу Morgan Stanley, может демонстрировать неровную динамику – ослабление в первой половине года и возможные краткосрочные отскоки позднее. Евро получает поддержку за счет фискальных стимулов в Еврозоне, однако политические риски, в том числе во Франции, продолжают ограничивать потенциал роста.

Для казахстанских домохозяйств валюта в таких условиях все чаще рассматривается не как источник доходности, а как элемент диверсификации.

Мнение эксперта: как распределить сбережения

По словам старшего трейдера инвестиционной компании Ергазы Таубаева, в текущих условиях ключевым остается не выбор "самого доходного" актива, а грамотное распределение рисков между несколькими корзинами.

"2026 год не требует ставок ва-банк. Экономическая среда остается неопределенной, поэтому оптимальной стратегией для частного инвестора является диверсификация, а не попытка угадать лучший актив". Ергазы Таубаев

По его оценке, базовая структура портфеля для домохозяйств может выглядеть следующим образом:

Первая корзина – защитная.

Около 35-45% сбережений целесообразно держать в инструментах с минимальным риском: банковские депозиты в тенге с высокими ставками и частично – в золоте. Депозиты обеспечивают предсказуемый денежный поток, а золото выступает страховкой на случай усиления инфляционных или валютных рисков.

Вторая корзина – валютная.

Порядка 20-30% портфеля может быть распределено между иностранными валютами. Речь идет не о спекуляциях на курсе, а о сохранении покупательной способности и снижении зависимости от одного сценария развития экономики. Валютная часть, по словам эксперта, оправдана даже при стабильном тенге.

Третья корзина – инвестиционная.

Оставшиеся 20-30% могут быть направлены в более рискованные инструменты – фондовый рынок и цифровые активы, включая биткоин. Эта часть портфеля ориентирована на рост, но именно здесь инвестор должен быть готов к высокой волатильности и возможным просадкам.

"Важно понимать: биткоин или акции не должны заменять собой "подушку безопасности". Это надстройка над уже устойчивой финансовой базой". Ергазы Таубаев

Эксперт также отмечает, что структура портфеля должна корректироваться в зависимости от горизонта вложений, уровня доходов и отношения к риску. Универсального решения не существует, однако отказ от концентрации всех средств в одном активе остается ключевым принципом финансовой устойчивости.

