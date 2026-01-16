#Казахстан в сравнении
Финансы

Золото, биткоин или валюта: во что вложить деньги казахстанцам в 2026 году

накопления, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 16:51 Фото: freepik
В 2026 году на фоне высоких депозитных ставок, разнонаправленной динамики валют и роста интереса к золоту и криптовалютам вопрос выбора инструмента вложений очень важен. Zakon.kz изучил возможности каждого варианта.

Что показали активы в 2025 году?

Итоги 2025 года дают возможность сравнить различные активы не в теории, а на практике – по фактической доходности в тенге.

  • Драгметаллы. Если сравнивать цены на начало и конец 2025 года, наиболее выраженный рост продемонстрировало золото. Его стоимость в тенге увеличилась более чем на 60%, что сделало этот актив абсолютным лидером по доходности среди рассматриваемых инструментов.
  • Рубль также укрепился к тенге, прибавив около 26%. Однако его динамика во многом носила восстановительный характер и оставалась зависимой от внешнеполитических факторов и решений Банка России.
  • Евро вырос примерно на 10%, юань – менее чем на 3%. Доллар США, напротив, по итогам года снизился к тенге, потеряв около 2,6%. Биткоин, несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, завершил год практически без изменений в национальной валюте.

Таким образом, 2025 год наглядно показал, что традиционная ориентация исключительно на доллар не всегда обеспечивает сохранение стоимости сбережений, тогда как альтернативные инструменты могут давать более высокий результат.

цены валюта, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 16:51

Фото: Zakon.kz

Золото: защита капитала и умеренный рост

В 2026 году золото остается одним из наиболее обсуждаемых активов. На середину января его цена колеблется около 4612-4615 долларов за унцию, то есть находится на исторически высоких уровнях. При этом прогнозы крупнейших инвестиционных банков предполагают дальнейший рост.

Goldman Sachs ожидает цену около 4900 долларов за унцию к концу 2026 года, JPMorgan – в среднем около 5055 долларов в IV квартале. Более "дерзкие" сценарии допускают краткосрочный выход к уровню 6000 долларов при смягчении денежно-кредитной политики ФРС и сохранении геополитической напряженности.

Для казахстанских инвесторов дополнительным фактором остается валютный курс. По оценкам аналитиков, ослабление тенге может добавить еще 8-15% к доходности золота в национальной валюте. В совокупности это формирует потенциальный диапазон доходности на уровне 15-35% годовых.

При этом золото отличается сравнительно низкой волатильностью по сравнению с криптоактивами, высокой ликвидностью и доступностью – как в виде слитков, так и через биржевые инструменты. Именно поэтому крупные инвесторы рассматривают его прежде всего как инструмент защиты капитала.

Биткоин: ожидания остаются высокими, но риски сохраняются

Интерес к биткоину в 2026 году не снижается, несмотря на слабую динамику в 2025-м. Большинство прогнозов, по данным WuBlockchain, сходятся в диапазоне 150-250 тыс. долларов за монету. Оптимизм связан с развитием ETF на базе биткоина и ростом институционального участия.

В то же время опыт прошлого года показал, что даже прогнозы крупных аналитических домов могут не реализовываться в обозначенные сроки. Для частных инвесторов это означает, что биткоин остается инструментом с высокой потенциальной доходностью, но и с повышенными рисками и волатильностью.

Валюты: без резких движений

Валютный рынок в 2026 году, по оценкам аналитиков, будет развиваться более сдержанно. Рубль, согласно прогнозам, останется в умеренном коридоре, формируемом внешнеторговыми потоками, санкционными ограничениями и политикой Банка России.

Доллар США, по прогнозу Morgan Stanley, может демонстрировать неровную динамику – ослабление в первой половине года и возможные краткосрочные отскоки позднее. Евро получает поддержку за счет фискальных стимулов в Еврозоне, однако политические риски, в том числе во Франции, продолжают ограничивать потенциал роста.

Для казахстанских домохозяйств валюта в таких условиях все чаще рассматривается не как источник доходности, а как элемент диверсификации.

Мнение эксперта: как распределить сбережения

По словам старшего трейдера инвестиционной компании Ергазы Таубаева, в текущих условиях ключевым остается не выбор "самого доходного" актива, а грамотное распределение рисков между несколькими корзинами.

"2026 год не требует ставок ва-банк. Экономическая среда остается неопределенной, поэтому оптимальной стратегией для частного инвестора является диверсификация, а не попытка угадать лучший актив".Ергазы Таубаев

По его оценке, базовая структура портфеля для домохозяйств может выглядеть следующим образом:

Первая корзина – защитная.

Около 35-45% сбережений целесообразно держать в инструментах с минимальным риском: банковские депозиты в тенге с высокими ставками и частично – в золоте. Депозиты обеспечивают предсказуемый денежный поток, а золото выступает страховкой на случай усиления инфляционных или валютных рисков.

Вторая корзина – валютная.

Порядка 20-30% портфеля может быть распределено между иностранными валютами. Речь идет не о спекуляциях на курсе, а о сохранении покупательной способности и снижении зависимости от одного сценария развития экономики. Валютная часть, по словам эксперта, оправдана даже при стабильном тенге.

Третья корзина – инвестиционная.

Оставшиеся 20-30% могут быть направлены в более рискованные инструменты – фондовый рынок и цифровые активы, включая биткоин. Эта часть портфеля ориентирована на рост, но именно здесь инвестор должен быть готов к высокой волатильности и возможным просадкам.

"Важно понимать: биткоин или акции не должны заменять собой "подушку безопасности". Это надстройка над уже устойчивой финансовой базой".Ергазы Таубаев

Эксперт также отмечает, что структура портфеля должна корректироваться в зависимости от горизонта вложений, уровня доходов и отношения к риску. Универсального решения не существует, однако отказ от концентрации всех средств в одном активе остается ключевым принципом финансовой устойчивости.

Ранее мы рассказали, сколько денег надо иметь на "черный день" в 2026 году.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Биткоин в 2023 году превзошел по росту фондовый рынок и золото
16:34, 26 декабря 2023
Биткоин в 2023 году превзошел по росту фондовый рынок и золото
Лучше биткоина: сколько можно заработать на золоте в Казахстане за год
11:14, 28 марта 2025
Лучше биткоина: сколько можно заработать на золоте в Казахстане за год
Вложить или сэкономить: почему казахстанцы перестали покупать золото
10:21, 01 августа 2025
Вложить или сэкономить: почему казахстанцы перестали покупать золото
