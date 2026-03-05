Нефть, алюминий, никель: какие сырьевые активы поднялись на фоне конфликта в Иране

Военные риски всегда отражаются на сырьевых рынках, ведь конфликты рядом с ключевыми транспортными маршрутами повышают вероятность перебоев поставок. Один из таких маршрутов – Ормузский пролив, через который проходит большая часть мировых потоков нефти, газа и металлов, сообщает Zakon.kz.

Нефть реагирует первой

Любые угрозы судоходству через Ормузский пролив моментально отражаются в ценах на "черное золото". Сейчас нефть марки Brent торгуется около 82,83 доллара за баррель, показывая рост более на 2% только за одни сутки и на 19% за неделю.

Напомним, что через Ормузский пролив проходит 17-20 млн баррелей нефти в сутки. Даже частичная остановка движения способна создать дефицит 8-10 млн баррелей в день. Это около 10% мирового потребления. Многие аналитики допускают, что при четырехнедельном конфликте суммарный объем недопоставок может достичь 200-300 млн баррелей, а цены способны краткосрочно подняться в диапазон 80-120 долларов за баррель.

Ормузский пролив. Фото: NASA/GSFC

Алюминий дорожает из-за проблем с производством

Еще один ресурс, который заметно вырос на фоне конфликта, – алюминий. Сейчас металл торгуется около 3 387 долларов за тонну, а за последнюю неделю его цена выросла примерно на 5,7%.

Причина – роль стран Персидского залива в мировой алюминиевой промышленности. Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар и Оман входят в число крупных производителей первичного алюминия.

Например, компания Emirates Global Aluminium в ОАЭ выпустила около 2,7 миллиона тонн металла в 2025 году. В Бахрейне производство составляет около 1,6 миллиона тонн ежегодно, а другие страны региона производят от 600 до 900 тысяч тонн в год.

Производство алюминия требует больших объемов электроэнергии. Для этого используется природный газ, который в регионе остается относительно дешевым. Однако из-за конфликта возникли перебои с поставками топлива.

Крупный производитель Qatalum начал контролируемую остановку производства и уведомил клиентов о форс-мажоре. Полное восстановление выпуска может занять от 6 до 12 месяцев. Поскольку на регион приходится около 9% мирового производства алюминия, рынок быстро отреагировал ростом цен.

Драгоценные металлы реагируют на сбои логистики

Военные действия также затронули поставки драгоценных металлов. ОАЭ являются одним из крупнейших мировых центров переработки и транзита золота.

После начала военных действий страны региона временно закрывали аэропорты и ограничивали авиасообщение. Это усложнило транспортировку драгоценных металлов.

По словам старшего рыночного стратега Всемирного совета по золоту Джона Рида, логистика золота стала одной из первых проблем. Например, в Индии золото ранее торговалось примерно на 50 долларов дешевле лондонских котировок, однако этот дисконт быстро исчез из-за перебоев поставок.

Сейчас золото торгуется около 5 167 долларов за унцию (причем цены меняются ежеминутно).

Никель и платина также показали рост

Рост цен затронул и промышленные металлы. Никель, который используется в производстве нержавеющей стали и аккумуляторов, торгуется около 17 505 долларов за тонну.

Подорожала и платина, применяемая в автомобильных катализаторах и электронике. Сейчас металл стоит около 2 194,60 доллара за унцию.

Одним словом, сырьевые рынки демонстрируют типичную реакцию на геополитический кризис. Энергоресурсы дорожают из-за риска перебоев поставок, промышленные металлы реагируют на возможное сокращение производства, а драгоценные металлы получают дополнительный спрос со стороны инвесторов.

И еще одно тревожное дополнение. Сегодня правительство Катара объявило о прекращении добычи газа и введении чрезвычайного положения в стране. По данным иранского агентства IRIB News, официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что попытки Ирана надавить на страны Персидского залива в надежде на то, что те подтолкнут США к прекращению боевых действий и возврату к переговорам с Тегераном, терпят неудачу.