Глобальные рынки приходят в себя после резких заявлений Дональда Трампа

По состоянию на 10 февраля 2025 года мировые рынки продемонстрировали разноплановую динамику. Основные сырьевые товары, включая нефть и природный газ, оказались под давлением, в то время как драгоценные металлы укрепили позиции, сообщает Zakon.kz.

Биржевые индексы показали умеренный рост, а валютные пары продемонстрировали плавные корректировки. Рассмотрим ключевые изменения более детально.

Нефть: снижение на фоне рыночных ожиданий

Нефть марки Brent за минувшую неделю то дешевела до 74,3 доллара за баррель, то дорожала до 76,5 доллара. В итоге достигнута отметка в 75,13 доллара за баррель. Нестабильность связана с возможным увеличением добычи в США, что угрожает избытком предложения на рынке. Инвесторы также следят за переговорами ОПЕК+, результаты которых могут скорректировать ценовую динамику.

Природный газ демонстрирует сильный восходящий тренд. Так, стоимость фьючерса на февраль на нидерландском хабе TTF выросла до отметки 601 доллар за 1 тыс. кубических метров.

Дело в том, что 1 января 2025 года завершилось пятилетнее соглашение на транспортировку российского газа в Европу через Украину. Договор о транзите российского газа предусматривал прокачку 40 млрд куб. м ежегодно.

Драгоценные металлы: рост в условиях неопределенности

Драгоценные металлы укрепились на фоне туманных перспектив. Золото прибавило в цене 1,28%, достигнув 2 882,8 доллара за унцию, а серебро подорожало на 1,78%, до 33,23 доллара за унцию. Аналитики связывают этот рост с интересом инвесторов к защитным активам на фоне глобальных экономических рисков.

Платина также показала рост – 1 027,6 доллара за унцию (+0,9% за неделю). Основным драйвером остается стабильный спрос со стороны автомобильной промышленности, использующей металл в производстве катализаторов.

Фондовые рынки: умеренный оптимизм

Американский индекс S&P 500 вырос на 0,7% за неделю и закрепился на уровне 6025,99 пункта. Поддержку рынку оказали позитивные корпоративные отчеты и ожидания устойчивого роста экономики США.

Британский FTSE 100 прибавил 0,5% (8.700,53 пункта), что объясняется ростом цен на сырьевые товары и позитивными экономическими прогнозами.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, достигнув 38.829,00 пункта. Фондовый рынок Японии поддержан слабой иеной, способствующей росту экспорта.

Валютные рынки: укрепление евро и фунта

Валютные пары также продемонстрировали интересные тенденции. Евро продолжает падать по отношению к доллару достигнув отметки 1,03. Это связано с пессимизмом относительно экономики еврозоны и ожиданиями повышения ставок ЕЦБ.

Британский фунт также понизился на 0,3% (1,2395 за доллар США), фунт не спасает жесткая риторика Банка Англии в отношении инфляционных рисков.

Японская иена немного снизилась против доллара на 0,2% до 151,85. Несмотря на это многие страны (например, Казахстан) предпочитают делать займы именно в иене.

За прошедшую неделю индекс доллара США (DXY) продемонстрировал незначительное снижение. По состоянию на 10 февраля 2025 года, индекс составил 108,1.

Снижение индекса доллара может быть связано с ожиданиями инвесторов относительно будущей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и изменениями в экономических показателях, таких как инфляция и занятость.

Динамика курса тенге: стабилизация после колебаний

Национальная валюта Казахстана демонстрирует относительную стабильность. За неделю тенге окреп по отношению к доллару на 1,3% с 518,14 до 511,18 тенге за доллар.

Незначительные изменения курса могут свидетельствовать о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке Казахстана, а также об отсутствии значимых внешних факторов, влияющих на курс тенге.

Курс российского рубля к тенге остался фактически неизменным – 5,28 тенге за рубль.

В целом, можно сказать, что глобальные рынки находятся в фазе небольшой волатильности. Цены на нефть испытывают давление из-за перспектив увеличения предложения, тогда как драгоценные металлы остаются привлекательными для инвесторов. Фондовые индексы продолжают демонстрировать рост на фоне оптимизма по поводу глобального экономического восстановления. Валютный рынок отражает баланс между рисками и защитными активами, а тенге остается стабильным в условиях умеренных колебаний основных резервных валют.

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