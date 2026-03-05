#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Финансы

Нефть, алюминий, серебро, никель: какие сырьевые активы поднялись на фоне конфликта в Иране

тало цифры, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 11:13 Фото: pexels
Военные риски всегда отражаются на сырьевых рынках, ведь конфликты рядом с ключевыми транспортными маршрутами повышают вероятность перебоев поставок. Один из таких маршрутов – Ормузский пролив, через который проходит большая часть мировых потоков нефти, газа и металлов, сообщает Zakon.kz.

Нефть реагирует первой

Любые угрозы судоходству через Ормузский пролив моментально отражаются в ценах на "черное золото". Сейчас нефть марки Brent торгуется около 82,83 доллара за баррель, показывая рост более на 2% только за одни сутки и на 19% за неделю.

Напомним, что через Ормузский пролив проходит 17-20 млн баррелей нефти в сутки. Даже частичная остановка движения способна создать дефицит 8-10 млн баррелей в день. Это около 10% мирового потребления. Многие аналитики допускают, что при четырехнедельном конфликте суммарный объем недопоставок может достичь 200-300 млн баррелей, а цены способны краткосрочно подняться в диапазон 80-120 долларов за баррель.

Ормузский пролив. Фото: NASA/GSFC

Алюминий дорожает из-за проблем с производством

Еще один ресурс, который заметно вырос на фоне конфликта, – алюминий. Сейчас металл торгуется около 3 387 долларов за тонну, а за последнюю неделю его цена выросла примерно на 5,7%.

Причина – роль стран Персидского залива в мировой алюминиевой промышленности. Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар и Оман входят в число крупных производителей первичного алюминия.

Например, компания Emirates Global Aluminium в ОАЭ выпустила около 2,7 миллиона тонн металла в 2025 году. В Бахрейне производство составляет около 1,6 миллиона тонн ежегодно, а другие страны региона производят от 600 до 900 тысяч тонн в год.

Производство алюминия требует больших объемов электроэнергии. Для этого используется природный газ, который в регионе остается относительно дешевым. Однако из-за конфликта возникли перебои с поставками топлива.

Крупный производитель Qatalum начал контролируемую остановку производства и уведомил клиентов о форс-мажоре. Полное восстановление выпуска может занять от 6 до 12 месяцев. Поскольку на регион приходится около 9% мирового производства алюминия, рынок быстро отреагировал ростом цен.

Драгоценные металлы реагируют на сбои логистики

Военные действия также затронули поставки драгоценных металлов. ОАЭ являются одним из крупнейших мировых центров переработки и транзита золота и серебра.

После начала военных действий страны региона временно закрывали аэропорты и ограничивали авиасообщение. Это усложнило транспортировку драгоценных металлов.

По словам старшего рыночного стратега Всемирного совета по золоту Джона Рида, логистика золота стала одной из первых проблем. Например, в Индии золото ранее торговалось примерно на 50 долларов дешевле лондонских котировок, однако этот дисконт быстро исчез из-за перебоев поставок.

Сейчас золото торгуется около 5 167 долларов за унцию (причем цены меняются ежеминутно), а серебро – около 84,95 доллара за унцию.

Никель и платина также показали рост

Рост цен затронул и промышленные металлы. Никель, который используется в производстве нержавеющей стали и аккумуляторов, торгуется около 17 505 долларов за тонну.

Подорожала и платина, применяемая в автомобильных катализаторах и электронике. Сейчас металл стоит около 2 194,60 доллара за унцию.

Фото: Zakon.kz

Одним словом, сырьевые рынки демонстрируют типичную реакцию на геополитический кризис. Энергоресурсы дорожают из-за риска перебоев поставок, промышленные металлы реагируют на возможное сокращение производства, а драгоценные металлы получают дополнительный спрос со стороны инвесторов.

И еще одно тревожное дополнение. Сегодня правительство Катара объявило о прекращении добычи газа и введении чрезвычайного положения в стране. По данным иранского агентства IRIB News, официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что попытки Ирана надавить на страны Персидского залива в надежде на то, что те подтолкнут США к прекращению боевых действий и возврату к переговорам с Тегераном, терпят неудачу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Турция ищет альтернативы на случай закрытия Ормузского пролива
07:30, 23 июня 2025
Турция ищет альтернативы на случай закрытия Ормузского пролива
Нефть дорожает на фоне усиления ирано-израильского конфликта
17:48, 19 июня 2025
Нефть дорожает на фоне усиления ирано-израильского конфликта
Глобальные рынки приходят в себя после резких заявлений Дональда Трампа
10:16, 10 февраля 2025
Глобальные рынки приходят в себя после резких заявлений Дональда Трампа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор в Белом доме: Дана Уайт заинтриговал фанатов перед анонсом карда
11:49, Сегодня
Конор Макгрегор в Белом доме: Дана Уайт заинтриговал фанатов перед анонсом карда
Нуралы Алип и команда узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка России
11:29, Сегодня
Нуралы Алип и команда узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка России
Российские теннисисты добрались из Дубая до Индиан-Уэллса
11:14, Сегодня
Российские теннисисты добрались из Дубая до Индиан-Уэллса
Исторические матчи могут решить судьбу "Барыса" в КХЛ
11:01, Сегодня
Исторические матчи могут решить судьбу "Барыса" в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: