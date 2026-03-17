БЦК привлек 200 млн долларов от ЕБРР на поддержку казахстанского бизнеса
Банк ЦентрКредит получил от Европейского банка реконструкции и развития кредит на сумму 200 млн долларов США. Это крупнейшее двустороннее финансирование, которое ЕБРР когда-либо предоставлял банку в Казахстане, и новый мост между казахстанским бизнесом и международными инвестициями.
Средства разделены на 4 равных транша по 50 млн долларов каждый и направлены на конкретные направления:
- поддержка МСБ по всей стране. ММСП обеспечивают почти 40% ВВП Казахстана и рабочие места для 4,4 млн человек;
- финансирование для женщин-предпринимателей в рамках программы ЕБРР "Женщины в бизнесе";
- поддержка молодежного предпринимательства для бизнеса, которым управляют или владеют люди до 35 лет (программа "Молодежь в бизнесе");
- зеленое кредитование на возобновляемую энергетику и повышение энергоэффективности для бизнеса и домохозяйств.
Три из четырех траншей поддержаны правительством Казахстана.
"Новые ресурсы позволят нам расширить доступ к финансированию для МСБ, молодых предпринимателей, женщин в бизнесе и компаний, выбирающих путь устойчивого развития. Для нас это возможность быть ближе к тем, кто строит экономику страны", – прокомментировал президент Банка ЦентрКредит Руслан Владимиров.
ЕБРР – один из ключевых международных партнеров РК. На сегодня банк инвестировал в страну около 12 млрд долларов в рамках 345 проектов, что делает Казахстан крупнейшим получателем инвестиций ЕБРР в Центральной Азии.
АО "Банк ЦентрКредит" создано в 1988 году и является одним из первых и крупнейших коммерческих банков Казахстана с универсальной бизнес-моделью, направленной на удобные банковские продукты с использованием современных технологий.
