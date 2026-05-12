Финансы

Названа итоговая стоимость проекта LRT в Астане

Председатель правления City Transportation Systems Асылбек Дуйсебаев 12 мая 2026 года рассказал, во сколько в итоге обошелся проект LRT в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что стоимость проекта утверждена в 2016 году и составляет 1,8 млрд долларов США.

"На сегодняшний день общая сумма не менялась. При этом улучшены технические характеристики, изменены модель и дизайн поездов, а также произведено благоустройство по всей линии LRT", – озвучил Асылбек Дуйсебаев.

По его словам, обеспечивать работу системы LRT будет более 1 000 человек, в том числе 300 иностранных специалистов.

Журналисты также уточнили, во сколько может обойтись продолжение линий LRT до Косшы и на правый берег.

"В ближайшее время выйдет заключение госэкспертизы с окончательной стоимостью проекта. Но, думаю, это будет не дороже, чем стоимость проекта, рассчитанная 15 лет назад", – сказал он.

Ранее стало известно, когда LRT "дотянут" до Косшы.

