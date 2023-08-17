Топ-5 сильнейших картин казахстанских художников

У казахов изобразительное искусство из-за кочевого образа жизни долгое время развивалось в виде декоративно-прикладного искусства. А живопись зародилась в начале XX века. С тех пор написано несчитанное количество настоящих шедевров. Zakon.kz выбрал лучшие известные картины художников.

Почерк казахстанских художников уникален, ведь в нем удивительно сочетаются история и современность, традиции и новаторство, актуальные вопросы и логическая развязка. Это сплетение можно наблюдать в излюбленных темах авторов, как портреты, пейзажи и сцены из жизни. И казалось бы, из такого обилия определить сильнейших мастеров кисти невозможно. Однако в этом редакции помогла картинная галерея "Жаухар", которые составили список пяти гениев. Ведь картины, как считают ценители искусства, интересны авторами.



Абрам Черкасский - "Ранняя весна", 1964 год

Фото: картинная галерея "Жаухар"

Абрам Черкасский (1886-1967) родился в украинском городе Белая Церковь. После окончания художественной школы и училища в Киеве, в 1909-1917 годы получал знания в Петербургской академии художеств, где его преподавателми были основатели живописи, как Николай Дубовский, Николай Самокиш и Ян Ционглинский. С 1917 года Черкасский жил в Виннице. В 1926–1937 годы преподавал в Киевском художественном институте.

В 1937-1940 годы из-за Сталинской политики был осужден, как польский шпион и сослан в Карлаг под Карагандой. В 1940 год вернулся в Киев. Через год его семья эвакуировалась в Актюбинск, откуда он был вызван в Алма-Ату на должность преподавателя в Алматинское художественное училище имени Н. В. Гоголя. Где он проработал больше 20 лет.

Произведения Черкасского несут в себе отпечаток увлечения импрессионистической живописью, стремление к свежести и красоте. Его любимым жанром был пейзаж. Особого внимания заслуживают такие работы, как "Полдень" (1957 год) и "Цветущий май" (1960 год).

Токболат Тогузбаев - "Солнечные дни Санлака", 1990 год |

Фото: картинная галерея "Жаухар"

Токболат Тогузбаев (1940-1996) родился в селе Онтустук Георгиевского района Чимкентской области. В 1965 году окончил Алматинское художественное училище имени Н. В. Гоголя. Жил и работал в Алматы.

Живописные полотна Тогузбаева – это сплав достоинств станковой картины, монументального и декоративно-прикладного искусства, слияние традиций восточной и западной культур.

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Айша Галимбаева - "Авторпортрет", 1970 год

Фото: картинная галерея "Жаухар"

Айша Галимбаева (1917-2008) - первая профессиональная казахская художница кино, получившая высшее художественное образование в Москве. Она родилась в Иссыке Алма-Атинской области. Рано лишилась родителей, воспитывалась у родственников. Они, заметив талант Айши, отдали в художественное училище Алма-Аты. В 1943 году она окончила AXУ имени Н.В. Гоголя, а через шесть лет -художественно-декоративный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (Москва) по специальности "художник-постановщик фильмов". Ее дипломная работа были эскизы к киносценарию "Песни Абая".

Свою творческую деятельность она начала на киностудии "Казахфильм", где выполнила эскизы к фильмам "Поэма о любви" (1953), "Девушка-джигит" (1956), "Это было в Шугле" (1955). В 1958 году Галимбаева была главным консультантом по костюму и быту кинокартины "Его время придет" (о Чокане Валиханове). В тот же год вышел ее альбом "Казахский народный костюм", включающий 60 рисунков национальной одежды.

В 1960-е годы создала цикл произведений на сюжеты к киносценарию Мухтара Ауэзова "Песни Абая" ("Суд биев", "Свадебный вечер", "Той", "Айтыс", "Встреча" и другие). Через три года художницей исполнена большая многофигурная картина "Песня Казахстана".

Ее картины отличаются выразительностью и глубоким знанием исторических и традиционных особенностей жизни своего народа. Ведь Айша посвящала много времени изучению казахского искусства, в частности декоративно-прикладного творчества и национальной одежды.

Алексей Степанов - "Весенний Алатау", 1969 год

Фото: картинная галерея "Жаухар"

Алексей Степанов (1923-1989) - учился в Пензенском художественном училище имени К.А. Савицкого, 1946-1952 годы в ЛИЖСА имени И.Е. Репина.

В изобразительном искусстве Казахстана с именем Алексея Степанова связано развитие космоса, над которым он начал работать в 60-х. Но его творческое наследие не исчерпывается лишь небесной темой, художника привлекали и земные сюжеты. В них его творческое воображение опиралось на образах реальности. Художник признавался, что пишет не столько предметы, сколько их свечение и живописную музыку.

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Гульфайрус Исмаилова - "Эскизы костюмов к опере Чио Чио Сан", 1972 год

Фото: картинная галерея "Жаухар"

Гульфайрус Исмаилова (1929-2013) - родилась в 1929 году в Алма-Ате. Окончила Алматинское художественное училище, затем Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина (1950-1956 годы).

Преподавала в Алматинском художественном училище. Работала в области театрального искусства, станковой живописи и кино. Снялась в семи полнометражных художественных фильмах. Художник-постановщик фильма Султана Ходжикова "Кыз-Жибек", получившего на V Всесоюзном кинофестивале приз за лучшее художественное оформление.

Первую живописную картину "Казахский вальс", знаменитого портретного триптиха, написала в 29 лет. В течение 16 лет она была художником-декоратором ГАТОБ имени Абая в Алматы. Автор эскизов декораций и костюмов к разным операм, в частности: Евгения Брусиловского "Ер-Таргын", Сабира Мухамеджанова "Жумбак-кыз", Пуччини "Чио-Чио-Сан", Еркегали Рахмадиева "Алпамыс"; драме Габита Мусрепова "Козы-Корпеш и Баян-Сулу"; балетам Бориса Астафьева "Бахчисарайский фонтан", Петра Чайковского "Лебединое озеро", Иоганн Штрауса "Прощание с Петербургом" и другие.

Гульфайрус автор около 100 портретных и живописных произведений. Их особенность - декоративность, столь созвучная традициям казахской художественной культуры. Она также участница международных выставок в России, Германии, Англии, Югославии, Италии, Испании, Японии и Франции.