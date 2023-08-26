Ерке Есмахан показала округлившийся живот

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан показала поклонникам округлившийся живот, сообщает Zakon.kz.

На кадрах в Instagram артистка и ее супруг бережно обнимают будущего ребенка. Под фотографиями они поблагодарили всех за добрые пожелания и поздравления.





Ранее слухи о беременности Ерке Есмахан ходили уже несколько месяцев. И только 24 августа 2023 года артистка с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) подтвердили, что ждут ребенка.

