Филипп Киркоров снова поразил своих фанатов "шикарным" видом

Король российской эстрады Филипп Киркоров восхитил своих поклонников и пользователей сети не только шикарным концертом, но и новым "золотым" нарядом, сообщает Zakon.kz

Артист появился на концерте в Анталье в "золоте" и мехах и собрал кучу восторженных комментариев.

Комментаторы написали: "Вы как всегда на высоте! Лучший Артист!!! Браво Филипп", "Зажигательные номера! Роскошные костюмы! Прекрасный репертуар песен! Браво Филиппу и его команде".

А кто-то попросил звезду: "Филип стань таким как раньше".

Ранее мы писали, что Киркоров вызвал гнев пользователей сети своими новыми нарядами. Он опубликовал фото в футболке с изображением иконы.