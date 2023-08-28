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Филипп Киркоров снова поразил своих фанатов "шикарным" видом

Филипп Киркоров снова поразил своих фанатов "шикарным" видом Фото: скриншот с видео
Король российской эстрады Филипп Киркоров восхитил своих поклонников и пользователей сети не только шикарным концертом, но и новым "золотым" нарядом, сообщает Zakon.kz

Артист появился на концерте в Анталье в "золоте" и мехах и собрал кучу восторженных комментариев.

Комментаторы написали: "Вы как всегда на высоте! Лучший Артист!!! Браво Филипп", "Зажигательные номера! Роскошные костюмы! Прекрасный репертуар песен! Браво Филиппу и его команде".

А кто-то попросил звезду: "Филип стань таким как раньше".

Ранее мы писали, что Киркоров вызвал гнев пользователей сети своими новыми нарядами. Он опубликовал фото в футболке с изображением иконы.

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