Филипп Киркоров снова поразил своих фанатов "шикарным" видом
Фото: скриншот с видео
Король российской эстрады Филипп Киркоров восхитил своих поклонников и пользователей сети не только шикарным концертом, но и новым "золотым" нарядом, сообщает Zakon.kz
Артист появился на концерте в Анталье в "золоте" и мехах и собрал кучу восторженных комментариев.
Комментаторы написали: "Вы как всегда на высоте! Лучший Артист!!! Браво Филипп", "Зажигательные номера! Роскошные костюмы! Прекрасный репертуар песен! Браво Филиппу и его команде".
А кто-то попросил звезду: "Филип стань таким как раньше".
Ранее мы писали, что Киркоров вызвал гнев пользователей сети своими новыми нарядами. Он опубликовал фото в футболке с изображением иконы.
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