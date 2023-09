Черновик знаменитой песни Меркьюри продали за 811 миллионов тенге

С торгов ушел черновик знаменитой "Богемской рапсодии" Фредди Меркьюри за 1,4 миллиона фунтов сетрлингов (это более 811 миллионов тенге) во время аукциона Sotheby's, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый аукцион Sotheby's выставил на продажу коллекцию вещей из лондонского дома лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Организаторы продаж окрестили этот день "самым жарким" в 2023 году. Ведь только черновик с текстом знаменитой "Богемской рапсодии" ушел с молотка за рекордную сумму, пишет сайт аукциона.

Торги в этот день посетили 140 тысяч фанатов группы Queen. Некоторые даже пришли в костюмах, чтобы подчеркнуть важность мероприятия. На торги были выставлены 60 лотов, все они – предметы из жизни Фредди Меркьюри. Среди них драгоценности, предметы искусства, одежда, черновики и даже дверь в садовый домик звезды.

Отдельного внимания заслужили черновики песен лидера знаменитой рок-группы. Так, были проданы рукописные тексты песен Somebody To Love (241 300 фунтов стерлингов), Killer Queen (279 400 фунтов стерлингов ) и We Are the Champions (317 500 фунтов стерлингов ). Больше всех поклонники оценили наброски песни "Богемская рапсодия", за нее заплатили 1,379 млн фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что револьвер, принадлежавший известному американскому певцу Элвису Пресли, продали на аукционе почти за 200 тысяч долларов.