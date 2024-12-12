#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.93
542.52
4.98
Культура и шоу-бизнес

Самойлова и Джиган объявили о радостном семейном событии

Самойлова и Джиган объявили о радостном семейном событии, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:53 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Одна из самых известных семейных пар России сегодня, 12 декабря 2024 года, отмечают никелевую свадьбу. Об этом бизнесвумен Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) рассказали в личных блогах в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В честь радостного семейного события супруги сняли с четырьмя детьми короткий видеоролик. Ради него Самойлова и Джиган переоделись в свадебные наряды.

"Скоро 2025, а люблю тебя с 2009... 12.12.2012 сегодня нашей семье 12 лет", – подписали публикацию счастливые супруги.

Поклонники поздравили Оксану и Дениса с годовщиной и пожелали им еще большего счастья. Традиционно не обошлось и без колких комментариев по поводу внешности их старшей наследницы Ариелы:

  • "Все благодаря Оксане".
  • "Как мило, а что у Ари с бровями?"
  • "Красивые, счастья вам, еще больше".
  • "Самая красивая пара, с вашим днем".
  • "Не зря 12 лет назад Денис выбрал эту дату! Очень красиво получается, особенно сегодня".
  • "Оставшаяся семья в Instagram, которая сохранила любовь и за которой наблюдать огромное удовольствие. Поздравляю!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:53
13-летняя дочь Джигана и Самойловой, которую захейтили за внешность, вернулась в Instagram
, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:53

Отметим, что 10-ю годовщину Джиган и Самойлова отметили с грандиозным размахом. Супруги в 2022 году в честь круглой даты устроили настоящую свадьбу. На торжество были приглашены Тимати, Егор Крид, группа Artik & Asti, HammAli & Navai, Анна Седокова, Яна Рудковская и многие другие. Свадьбу, которую транслировали в режиме онлайн, вели сразу три ведущих. А букет невесты поймала Клава Кока, которой Оксана пообещала, что будет подружкой невесты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:53
Зеркальная дата 12.12: что несет этот день и как его провести
, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:53

3 декабря 2024 года у матери Оксаны Самойловой было день рождения. В связи с этим знаменитая дочь исполнила мечту родительницы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
В США снимут кино по культовому мультфильму Disney
Культура и шоу-бизнес
17:03, Сегодня
В США снимут кино по культовому мультфильму Disney
Звезда сериала "Слово пацана" поделился впечатлениями о работе с Бураком Озчивитом
Культура и шоу-бизнес
16:37, Сегодня
Звезда сериала "Слово пацана" поделился впечатлениями о работе с Бураком Озчивитом
Школьная подруга Али Окапова получила предложение руки и сердца
Культура и шоу-бизнес
12:38, Сегодня
Школьная подруга Али Окапова получила предложение руки и сердца
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: