Самойлова и Джиган объявили о радостном семейном событии

Одна из самых известных семейных пар России сегодня, 12 декабря 2024 года, отмечают никелевую свадьбу. Об этом бизнесвумен Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) рассказали в личных блогах в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В честь радостного семейного события супруги сняли с четырьмя детьми короткий видеоролик. Ради него Самойлова и Джиган переоделись в свадебные наряды.

"Скоро 2025, а люблю тебя с 2009... 12.12.2012 сегодня нашей семье 12 лет", – подписали публикацию счастливые супруги.

Поклонники поздравили Оксану и Дениса с годовщиной и пожелали им еще большего счастья. Традиционно не обошлось и без колких комментариев по поводу внешности их старшей наследницы Ариелы:

"Все благодаря Оксане".

"Как мило, а что у Ари с бровями?"

"Красивые, счастья вам, еще больше".

"Самая красивая пара, с вашим днем".

"Не зря 12 лет назад Денис выбрал эту дату! Очень красиво получается, особенно сегодня".

"Оставшаяся семья в Instagram, которая сохранила любовь и за которой наблюдать огромное удовольствие. Поздравляю!"

Отметим, что 10-ю годовщину Джиган и Самойлова отметили с грандиозным размахом. Супруги в 2022 году в честь круглой даты устроили настоящую свадьбу. На торжество были приглашены Тимати, Егор Крид, группа Artik & Asti, HammAli & Navai, Анна Седокова, Яна Рудковская и многие другие. Свадьбу, которую транслировали в режиме онлайн, вели сразу три ведущих. А букет невесты поймала Клава Кока, которой Оксана пообещала, что будет подружкой невесты.

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3 декабря 2024 года у матери Оксаны Самойловой было день рождения. В связи с этим знаменитая дочь исполнила мечту родительницы.