Дуэт Алсу с богатейшим азербайджанцем сразил публику

Известная российская певица Алсу представила на суд общественности совместные снимки c предпринимателем Эмином Агаларовым (Emin). Кадры с выступления очаровали поклонников исполнительницы хита "Зимний сон", сообщает Zakon.kz.

Фотографии 41-летняя заслуженная артистка России опубликовала на личной странице в Instagram 12 декабря 2024 года.

В подписи к посту Алсу уточнила, что 11 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт богатейшего азербайджанца Агаларова.

"Впервые исполнили наш третий по счету дуэт", – подчеркнула актриса.

Стоит отметить, что несколько дней назад Алсу делилась кадрами подготовки к торжественному мероприятию и репетиции песни "Нам не жить друг без друга".

Также она оставила небольшое поздравление с днем рождения:

"С днем рождения, Emin! Пусть все задуманное исполнится! Счастья и всех благ тебе и твоей замечательной семье".

Комментаторов не оставили равнодушными снимки и они поспешили осыпать артистку комплиментами.

Какая красавица! Что ни наряд – просто какое-то искусство.

Как всегда шикарна.

Какая вы роскошная, изящная.

Какой красивый дуэт.

Зачем так идеально звучало?! Я буду жаловаться.

В начале декабря знаменитость рассказала, что побывала на концерте Асти и осталась под большим впечатлением.