Дуэт Алсу с богатейшим азербайджанцем сразил публику
Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу представила на суд общественности совместные снимки c предпринимателем Эмином Агаларовым (Emin). Кадры с выступления очаровали поклонников исполнительницы хита "Зимний сон", сообщает Zakon.kz.
Фотографии 41-летняя заслуженная артистка России опубликовала на личной странице в Instagram 12 декабря 2024 года.
В подписи к посту Алсу уточнила, что 11 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт богатейшего азербайджанца Агаларова.
"Впервые исполнили наш третий по счету дуэт", – подчеркнула актриса.
Стоит отметить, что несколько дней назад Алсу делилась кадрами подготовки к торжественному мероприятию и репетиции песни "Нам не жить друг без друга".
Также она оставила небольшое поздравление с днем рождения:
"С днем рождения, Emin! Пусть все задуманное исполнится! Счастья и всех благ тебе и твоей замечательной семье".
Комментаторов не оставили равнодушными снимки и они поспешили осыпать артистку комплиментами.
- Какая красавица! Что ни наряд – просто какое-то искусство.
- Как всегда шикарна.
- Какая вы роскошная, изящная.
- Какой красивый дуэт.
- Зачем так идеально звучало?! Я буду жаловаться.
В начале декабря знаменитость рассказала, что побывала на концерте Асти и осталась под большим впечатлением.
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