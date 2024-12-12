#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
516.93
542.52
4.98
Культура и шоу-бизнес

Дуэт Алсу с богатейшим азербайджанцем сразил публику

Дуэт Алсу с богатейшим азербайджанцем сразил публику, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 17:48 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу представила на суд общественности совместные снимки c предпринимателем Эмином Агаларовым (Emin). Кадры с выступления очаровали поклонников исполнительницы хита "Зимний сон", сообщает Zakon.kz.

Фотографии 41-летняя заслуженная артистка России опубликовала на личной странице в Instagram 12 декабря 2024 года.

В подписи к посту Алсу уточнила, что 11 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт богатейшего азербайджанца Агаларова.

"Впервые исполнили наш третий по счету дуэт", – подчеркнула актриса.

Стоит отметить, что несколько дней назад Алсу делилась кадрами подготовки к торжественному мероприятию и репетиции песни "Нам не жить друг без друга".

Также она оставила небольшое поздравление с днем рождения:

"С днем рождения, Emin! Пусть все задуманное исполнится! Счастья и всех благ тебе и твоей замечательной семье".

Комментаторов не оставили равнодушными снимки и они поспешили осыпать артистку комплиментами.

  • Какая красавица! Что ни наряд – просто какое-то искусство.
  • Как всегда шикарна.
  • Какая вы роскошная, изящная.
  • Какой красивый дуэт.
  • Зачем так идеально звучало?! Я буду жаловаться.

В начале декабря знаменитость рассказала, что побывала на концерте Асти и осталась под большим впечатлением.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
В США снимут кино по культовому мультфильму Disney
Культура и шоу-бизнес
17:03, Сегодня
В США снимут кино по культовому мультфильму Disney
Самойлова и Джиган объявили о радостном семейном событии
Культура и шоу-бизнес
16:53, Сегодня
Самойлова и Джиган объявили о радостном семейном событии
Звезда сериала "Слово пацана" поделился впечатлениями о работе с Бураком Озчивитом
Культура и шоу-бизнес
16:37, Сегодня
Звезда сериала "Слово пацана" поделился впечатлениями о работе с Бураком Озчивитом
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: