В Алматы открыли мемориальную доску в честь Наталии Сац

14 сентября 2023 года в рамках празднования Дня Города Алматы и в связи со 120-летием со дня рождения основательницы легендарного театра для детей и юношества Казахстана, народной артистки СССР выдающейся Наталии Сац состоялась церемония открытия памятной мемориальной доски в ее честь.

Эта церемония по увековечению памяти основательницы первого театра для детей в Казахстане, режиссера и педагога Наталии Сац как дань признания и благодарности является очень значимым и историческим событием как для театра, так и для всех жителей нашего прекрасного Алматы.

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

Свои поздравления в адрес легендарного театра отправил Аким Ауэзовского района города Алматы Абзал Куандыкович Егембердиев.

В торжественном мероприятии приняли участие:

Заместитель руководителя Управления культуры города Алматы Мулюкова Наиля Ахатовна, Заслуженная артистка Казахстана, Кавалер Ордена "Знак почета", Ордена "Дружбы" и Ордена "Достық 2 дәрежелі", обладательница Медали "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл" Татьяна Николаевна Тарская, Заслуженная артистка Казахской ССР, Кавалер Ордена "Парасат", Ордена "Достық 2 дәрежелі", обладательница Медали "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" Валерия Георгиевна Крымская, коллектив и прославленная труппа легендарного театра имени Наталии Сац, жители города Алматы.

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

"Товарищ, соратник, друг" - такими словами Наталии Ильиничны Сац на церемонии открытия памятной доски в честь основательницы театра начала свое выступление актриса Государственного Академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова, заслуженный деятель Казахстана Кульжамилла Бильжанова.

Актриса отметила, что Наталия Ильинична Сац является инициатором открытия казахской труппы театра и постановки спектакля "Золотой ключик" А. Толстова – первого спектакля для детей на казахском языке.

Воспитанники детской театральной студии "Sats ComUnity" прочитали стихи, посвященные Наталии Сац.

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

Церемонию открытия провели: актриса театра, заслуженная артистка Казахстана, кавалер Ордена "Құрмет" Ольга Коржева и актер театра, Лауреат театральной премии "Сахнагер-2018" Максат Сахиулы.

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

Вулканическая энергия и стремление во что бы то ни стало добиться поставленной цели, а, главное, бесконечное уважение и любовь к детям сподвигло Наталию Сац открыть детский театр в Алматы в самое сложное для страны время. Благодаря ее феноменальному организационному таланту и фантастическому искусству привлекать на свою сторону всех, она сумела не только открыть театр для детей войны, но и заложить культурные традиции, которым следует театр и сегодня.

"Мы уважаем и чтим память об этой необыкновенной женщине с большим и любящим сердцем, человеке, внесшего неоценимый вклад в культурную жизнь страны и нашего любимого города, в формирование и воспитание многих поколений алматинцев", – говорится в сообщении театра.