О чем новый казахстанский телесериал "Мошенники"

В октябре этого года на телеканале "НТК" – долгожданная премьера. В эфире стартует сериал "Мошенники".

Это совместный проект "НТК" и компании B.A.S PRODUCTION. Авторы сериала покажут реальную жизнь преступной группировки, которая занимается мошенничеством.

Саида Игенбек, генеральный директор ТОО "НТК":

"Ни для кого не секрет, что ежедневно простых казахстанцев атакует целая армия мошенников и авантюристов, "работающих" как онлайн, так и оффлайн. Самое отвратительное, что зачастую их жертвами становятся пожилые люди, не владеющие навыками пользователей сети, а значит, отрезанные от информации. Нам известны трагичные истории, в которых обманутые мошенниками люди заканчивали жизнь самоубийством. Цель сериала – показать все схемы мошенников, и тем самым обезопасить честных граждан".

Фото: скриншот видео

Глава банды Дамир – циничный, беспринципный, жестокий авантюрист, автор самых невероятных схем обмана граждан и вымогания денег. Его сыграл знаменитый Берик из сериала "Патруль" – популярный актер Рустем Омаров.

Рустем Омаров, актер, продюсер, автор идеи:

"Быть плохим человеком в кадре намного легче, чем быть хорошим. Лично для меня быть хорошим – это неинтересно. Я всегда играл хороших. А когда мне выпало играть роль плохого человека, мне легче было играть, потому что я ее впервые играл. Мне было интересно самому. У меня около 5-6 образов, когда буду играть жестокого, хладнокровного мошенника".

Фото: скриншот видео

Собственный call-центр, транслирующий звонки с номеров, которые невозможно отследить, имущественная пирамида, перепродажа недвижимости, оформление кредитов без ведома граждан, махинации с чужими банковскими картами, липовая больница, где перепуганным пациентам ставят липовые диагнозы и вымогают деньги за лечение. К сожалению, индустрия обмана не стоит на месте, все время развивается.

"К сожалению, это стало огромной проблемой на постсоветском пространстве. Поражает цинизм мошенников. Мне самому неоднократно звонили, представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Но я в силу профессии слышу ложь в телефоне. Но все равно первые секунды ты подсаживаешься на этот крючок доверия". Азамат Нигманов, актер

Фото: скриншот видео

Азамат Нигманов – актер "Электротеатр Станиславский", исполнитель ярких ролей в масштабных кинопроектах России и Казахстана, прилетел для участия в проекте из Москвы. Ему досталась роль следователя Фархада.

Азамат Нигманов, актер:

"Когда мы работали над материалом, мне пришлось общаться со следователями. Это не наше штампованное представление о суперменах. Это обычные люди, которые живут обычной жизнью, носят обычную одежду. Но у них очень сложная работа. Я это понимал всегда. Но в который раз убедился – им приходится вникать во всякие преступные схемы. И для моих коллег было делом чести поймать тех, кто сотворил эту схему мошенническую. Эта работа прибавила уважения к тем, кто отдается своей профессии, выполняет честно свой долг".

Рейтинг сериала "21 +", так что зрителей ждет много горячих сцен! Героиня Фаризы – стриптизерша и "вебкамщица" Диана. В сериале она переживает настоящую трансформацию – от циничной преступницы до раскаявшейся грешницы.

"Мне пришлось познакомиться с вебкамщицей в реальной жизни. Она ни о чем не жалеет, очень яркая девушка. Такая пофигистка. Ей 22 года. Есть такие девчонки, которые общаются с мужчинами по сайту. Работают так. И почему бы не показать их жизнь?" Фариза Ескермес, актриса

Любовь, предательство, доверие, обман, миллионные доходы, миллиардные потери – в сериале, который, кстати, основан на реальных событиях, все по-настоящему – есть интрига детектива, погоня, захват и арест преступников. Но главный посыл сериала – это призвать казахстанцев к осторожности.

"Это сериал-лекция, где объясняют, как делать нельзя, как себя обезопасить, как быть внимательным, чтобы не попадаться на крючки нехороших людей, чтобы потом самих себя не спасть. Часто мошенники действуют по утрам или ночью, пока человек не совсем в сознании, не совсем понимает, что происходит и они этим пользуются. Мы изучили множество мошеннических схем, как они работают, попытались показать их в нашем сериале". Акылхан Алмасов, актер

Премьера сериала состоится 2 октября 2023 года в 20.00 на телеканале "НТК". Также сериал будет доступен к просмотру на Youtube канале NTK TV.